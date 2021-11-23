В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники

В настоящее время динамика по коронавирусу в стране внушает надежду, что в Новый год могут быть ослаблены ограничения по стране. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на вопрос отметил, что пока рано говорить о том, что будет на новогодние каникулы — слишком много времени до них
- Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени, — заметил представитель Кремля.
Песков пояснил, что в настоящее время перед всеми странами, в особенности перед Россией, стоит задача повысить коллективный иммунитет, чтобы покончить с распространением ковида. Но речь о продлении новогодних каникул для россиян пока не ст оит.
Вакцинация в РФ идет очень медленно. В настоящее время привились чуть более половины населения страны, чего очень мало для создания коллективного иммунитета.