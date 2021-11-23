Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники

3:26:1711/23/2021
0

Пресс-секретарь президента заявил, что пока рано говорить о том, что будет на Новый год. Но ковидная динамика внушает надежду.

Песков попросил подождать с ответом на вопрос о новогодних каникулах. Фото: Wikimedia Commons

В настоящее время динамика по коронавирусу в стране внушает надежду, что в Новый год могут быть ослаблены ограничения по стране. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на вопрос отметил, что пока рано говорить о том, что будет на новогодние каникулы — слишком много времени до них

- Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени, — заметил представитель Кремля.

Песков пояснил, что в настоящее время перед всеми странами, в особенности перед Россией, стоит задача повысить коллективный иммунитет, чтобы покончить с распространением ковида. Но речь о продлении новогодних каникул для россиян пока не ст оит.

Вакцинация в РФ идет очень медленно. В настоящее время привились чуть более половины населения страны, чего очень мало для создания коллективного иммунитета.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новый годограничениякоронавирусДмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Дадут погулять всем а потом опять закроют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники
3:26:17 11/23/2021
В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники
В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости
3:18:49 11/23/2021
В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости
Служитель синагоги надругался над маленькими детьми: Красноярская еврейская община в шоке от инцидента с педофилом
3:09:24 11/23/2021
Служитель синагоги надругался над маленькими детьми: Красноярская еврейская община в шоке от инцидента с педофилом
Прогноз погоды на 31 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2021 года
3:00:13 11/23/2021
Прогноз погоды на 31 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2021 года
Страшные ожоги от удара током получил солдат на железной дороге в Нижнем Новгороде при сопровождении груза
2:51:01 11/23/2021
Страшные ожоги от удара током получил солдат на железной дороге в Нижнем Новгороде при сопровождении груза
Повышение выплат в связи с ростом прожиточного минимума заложили в бюджет-2022 депутаты Госдумы
2:35:12 11/23/2021
Повышение выплат в связи с ростом прожиточного минимума заложили в бюджет-2022 депутаты Госдумы
Народный артист Игорь Скляр на Jaguar попал в ДТП в Петербурге: Девушка на Audi перепутала педали
2:23:08 11/23/2021
Народный артист Игорь Скляр на Jaguar попал в ДТП в Петербурге: Девушка на Audi перепутала педали
20 декабря - древний праздник Йоль-2021: традиции, смысл и приметы на самое древнее языческое празднество мира
2:00:38 11/23/2021
20 декабря - древний праздник Йоль-2021: традиции, смысл и приметы на самое древнее языческое празднество мира
С пассажиров без QR-кодов взыщут убытки за простой общественного транспорта в Казани
1:50:00 11/23/2021
С пассажиров без QR-кодов взыщут убытки за простой общественного транспорта в Казани
В Норвегии разбился учебный самолет: Находившиеся на борту погибли, фюзеляж судна полностью разрушен
1:29:49 11/23/2021
В Норвегии разбился учебный самолет: Находившиеся на борту погибли, фюзеляж судна полностью разрушен