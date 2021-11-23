Как правильно загадать желание с 20 на 21 декабря на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно обязательно сбылось

Ночь с 20 по 21 декабря 2021 года будет самой длинной за весь год. 21 числа в 18:58 по московскому времени наступит зимнее солнцестояние. В этот день Солнце займет самую низку точку относительно горизонта нашей планеты.
Еще наши предки начали проводить зимнее солнцестояние с особыми традициями. Они верили, что этот период приносит с собой нечистое: злых духов и негативную энергетику. Чтобы защититься от темных сил, люди использовали еловые веточки. Их вешали на окна, двери и клали на столы и другую мебель. Считалось, что запах веточек отгоняет злую энергию и защищает дом от бед и несчастий.
Когда на Землю ложилась тьма, населенный пункт освещали ритуальным огнем, включались светильники, зажигались свечи. Пламенем и светом люди старались отогнать злое. В этот же день начали праздновать Коляду. С этим праздником пришла традиция праздновать этот день не в страхе, а песнями, танцами и застольем. По преданиям, чем веселее будет это время, тем Солнце будет освещать людей.
Также это время считается прекрасной возможностью для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров. Каждый желающий может загадать желание на привлечение счастья, любви или защиты в свой очаг. Для загадывания желания необходимо дождаться полуночи и заранее подготовить еловую веточку, свечу и бумажный лист.
Необходимо написать на бумаге то, чего вы хотите. Лучше всего написать подробно с деталями. Чем подробнее будет описание, тем эффективнее пройдет ритуал. После этого необходимо положить веточку на листок и оставить все в таком виде под пламенем свечи. Тушить ее нельзя. Она должна догореть самостоятельно. На следующий день, 21 декабря, необходимо положить веточку на видное место, а листок спрятать до наступления новогодней ночи. С 31 декабря на 1 января его нужно сжечь. Такой несложный ритуал принесет свои плоды в течение следующего года.