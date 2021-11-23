Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как правильно загадать желание с 20 на 21 декабря на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно обязательно сбылось

4:00:2311/23/2021
0

Зимнее солнцестояние — день, когда Солнце находится в самой низкой точке относительно горизонта нашей планеты.

В период солнцестояния можно загадать желание. Фото: Pxfuel.com
В период солнцестояния можно загадать желание. Фото: Pxfuel.com

Ночь с 20 по 21 декабря 2021 года будет самой длинной за весь год. 21 числа в 18:58 по московскому времени наступит зимнее солнцестояние. В этот день Солнце займет самую низку точку относительно горизонта нашей планеты.

Еще наши предки начали проводить зимнее солнцестояние с особыми традициями. Они верили, что этот период приносит с собой нечистое: злых духов и негативную энергетику. Чтобы защититься от темных сил, люди использовали еловые веточки. Их вешали на окна, двери и клали на столы и другую мебель. Считалось, что запах веточек отгоняет злую энергию и защищает дом от бед и несчастий.

Когда на Землю ложилась тьма, населенный пункт освещали ритуальным огнем, включались светильники, зажигались свечи. Пламенем и светом люди старались отогнать злое. В этот же день начали праздновать Коляду. С этим праздником пришла традиция праздновать этот день не в страхе, а песнями, танцами и застольем. По преданиям, чем веселее будет это время, тем Солнце будет освещать людей.

Также это время считается прекрасной возможностью для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров. Каждый желающий может загадать желание на привлечение счастья, любви или защиты в свой очаг. Для загадывания желания необходимо дождаться полуночи и заранее подготовить еловую веточку, свечу и бумажный лист.

Необходимо написать на бумаге то, чего вы хотите. Лучше всего написать подробно с деталями. Чем подробнее будет описание, тем эффективнее пройдет ритуал. После этого необходимо положить веточку на листок и оставить все в таком виде под пламенем свечи. Тушить ее нельзя. Она должна догореть самостоятельно. На следующий день, 21 декабря, необходимо положить веточку на видное место, а листок спрятать до наступления новогодней ночи. С 31 декабря на 1 января его нужно сжечь. Такой несложный ритуал принесет свои плоды в течение следующего года.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
загадать желаниезимнее солнцестояниедекабрь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы когда-нибудь загадывали желание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в кому и экстренно прооперировали после обморока на матче
4:02:30 11/23/2021
16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в кому и экстренно прооперировали после обморока на матче
Как правильно загадать желание с 20 на 21 декабря на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно обязательно сбылось
4:00:23 11/23/2021
Как правильно загадать желание с 20 на 21 декабря на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно обязательно сбылось
При серии взрывов на ракетной фабрике в Белграде погибли двое и 15 получили ранения
3:39:26 11/23/2021
При серии взрывов на ракетной фабрике в Белграде погибли двое и 15 получили ранения
В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники
3:26:17 11/23/2021
В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники
В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости
3:18:49 11/23/2021
В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости
Служитель синагоги надругался над маленькими детьми: Красноярская еврейская община в шоке от инцидента с педофилом
3:09:24 11/23/2021
Служитель синагоги надругался над маленькими детьми: Красноярская еврейская община в шоке от инцидента с педофилом
Прогноз погоды на 31 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2021 года
3:00:13 11/23/2021
Прогноз погоды на 31 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2021 года
Страшные ожоги от удара током получил солдат на железной дороге в Нижнем Новгороде при сопровождении груза
2:51:01 11/23/2021
Страшные ожоги от удара током получил солдат на железной дороге в Нижнем Новгороде при сопровождении груза
Повышение выплат в связи с ростом прожиточного минимума заложили в бюджет-2022 депутаты Госдумы
2:35:12 11/23/2021
Повышение выплат в связи с ростом прожиточного минимума заложили в бюджет-2022 депутаты Госдумы
Народный артист Игорь Скляр на Jaguar попал в ДТП в Петербурге: Девушка на Audi перепутала педали
2:23:08 11/23/2021
Народный артист Игорь Скляр на Jaguar попал в ДТП в Петербурге: Девушка на Audi перепутала педали