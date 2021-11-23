Имена девочек-неудачниц: лучше не выбирать эти пять имен для своей новорожденной малышки

С давних времен существует мнение о том, что выбранное имя может влиять на характер человека, его харизму, любовь, а также судьбу в целом. Мнение о различных именах в народе складывалось годами на основе жизней множества людей и в итоге были определены имена, которые по сути своей являются несчастными для девушек.
Пять имен девочек-неудачниц.
Лариса.
Девочки с данным именем часто отличаются своей активностью, которая периодически граничит с неуравновешенностью. Часто Ларисы крайне эмоциональны, не имеют четких целей, из-за чего выражают окружающим недовольство своей жизнью и становятся агрессивными и эгоистичными. К счастью, обладательницы данного имени довольно умны и сами понимают свои минусы, пытаются с ними бороться, но самостоятельная борьба без поддержки извне нередко становится бесполезной. Чтобы не потерять себя и не погрязнуть в негативе, девушкам и женщинам необходимо искать отдушину в творчестве, а также в работе. Если в Ларис получится взять контроль над эмоциями и чувствами в свои руки и не позволять им вмешиваться в свою жизнь слишком сильно, то она сможет достигнуть больших результатов.
Вера.
Веры часто отличаются своей отвагой и даже легким фанатизмом в том деле, за которое они берутся. Ее воля сильна, а упорству может позавидовать даже самый стойки солдат. Однако при всем таком наборе черт, Веры очень меркантильны в отношениях со своим партнером и окружающими, склонна идти на риск и встревать в различного рода авантюры. Носительница даже может проявлять попытки захватить контроль над жизнью партнера и проявлять в его сторону свои абьюзивные наклонности. Эти черты и мешают Вере стать счастливой, хотя сама она этого никогда не признает.
Инна.
Инны отличаются своим бурным характером и неудержимой энергией, при этом характер ее далеко не отличается простотой. Инны взбалмошны и очень эмоциональны, их легко вывести на нужную реакцию от малейшего повода или несоответствия во мнениях, из-за чего носительница данного имени отказывается идти на компромисс или уступать кому-либо. Ко всему прочему Инны очень ревнивые, что доставляет им ни мало проблем в личной жизни. Они склонны к подозрениям, слежкам, скандалам и разрыву отношений без выяснения причин. К сожалению, после всего происходящего девушки совершенно не делают выводов и снова повторяют пережитые ситуации.
Александра.
Женщины с именами, производными от мужчин, часто обладают волевым и сильным характером. Для Александры это особенно свойственно, поскольку ее имя имеет значение «защитница». Такая смесь часто делает Александру конфликтной и эмоционально неустойчивой, не склонной к решению сложных ситуаций с помощью компромисса. При этом девушка старается быть уникальной, исключительно загадочной женщиной. И здесь возникает противоречие, ведь Александре крайне сложно находиться в отношениях с людьми, эмоционально слабее нее. Проявляя раздражение и нетерпимость, она может стать капризной и начать принимать необдуманные решения.
Людмила.
Если говорить о принципиальных, сильных и целеустремленных натурах, то Людмила в первую очередь подходит под их описание. Она сильна духовно, редко поддается влиянию сторонних раздражителей, двигаясь к своей цели напролом, игнорируя все препятствия. Для такой девушки обучения и карьера всегда на первом месте, а чувства и межличностные отношения - чужды и пусты. Из-за такого поведения девушка может очень скоро лишиться всех своих друзей и даже поддержки близких, что заставит ее погрузиться в одиночество. Однако, осознавая все это Людмила даже не будет пытаться что-то изменить и искренне будет уверена в своей правоте, больше не поднимая эту тему разговора с кем-либо самостоятельно.