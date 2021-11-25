Новый метод стимуляции мозга может вылечить даже тяжелую депрессию

Джон бодрствовал на операционном столе, находясь в сознании во время операции на головном мозге. Но он не был в беде; Фактически, он говорит: «Я внезапно оказался в сети».
Джон, который страдает от терапевтически резистентной депрессии (TRD), является первым человеком, который участвует в клинических испытаниях с использованием глубокой стимуляции мозга (DBS) для лечения TRD, проводимых доктором Самиром Шетом, доцентом нейрохирургии, председатель Фонда Каллена, и Ученый Макнейра в Медицинском колледже Бейлора, доктор Уэйн Гудман, профессор и заведующий кафедрой психиатрии и поведенческих наук им. Меннингера в Бейлоре, и доктор Надер Пуратян, профессор и заведующий кафедрой неврологической хирургии Юго-западного медицинского центра Юта, пишет medicalxpress.com.
Пациенты бодрствуют во время операции, так как им в мозг имплантируют электрические провода. В этой процедуре используется первый в своем роде подход, который включает записи внутричерепной электроэнцефалографии (ЭЭГ) и стимуляцию для персонализации понимания сетевого поведения мозга во время депрессивного состояния и его реакции на устройство DBS. Результаты опубликованы в журнале «Биологическая психиатрия» .
«Я был в эпицентре депрессивного эпизода, который длился пять лет. Я пробовал несколько разных методов лечения и лекарств, те, которые помогали мне в прошлом, и некоторые новые, но на этот раз ничего не изменилось», - он сказал. «Депрессия не была чем-то новым для моей жизни. Я пытался покончить жизнь самоубийством в прошлом депрессивном состоянии и на короткое время впал в кому, поэтому я знал, что это то, что я должен был контролировать».
Джон начал поиск вариантов в Интернете и наткнулся на несколько статей, которые в конечном итоге привели его к Бэйлору.
«Цель нашего исследования - найти способ персонализировать лечение. Нет двух людей с одинаковым опытом депрессии. Она может вызывать разное поведение, мысли и чувства от человека к человеку. Мы пришли к выводу, что эти различия в опыте отражают различия в "паттерны мозговой активности", - сказал Шет. «Мы смогли показать, что, используя DBS и показания внутричерепной ЭЭГ, мы можем достичь индивидуального понимания конкретных сетей мозга, влияющих на конкретные депрессивные симптомы пациента, и определить модели стимуляции, которые лучше всего подходят для этого пациента».
В то время как Джон описал, что чувствовал, что мог бы более ясно мыслить на операционном столе, когда электроды имплантировались и тестировались, процесс точной настройки устройства занимает месяцы. Он пробыл в больнице 10 дней для серии тестов, и в течение следующих недель и месяцев исследователи продолжали программировать и настраивать устройство. Джон сказал, что прошло около четырех месяцев, прежде чем он стал ремиссией депрессии.
«Как психиатр, который выполнял программирование DBS, настройки стимуляции, выбранные во время этого исследования, отличаются от тех, которые я выбрал бы исключительно на основе моего клинического опыта программирования», - сказал Гудман. «Отличным результатом для этого человека является обнадеживающая новость о том, что DBS можно адаптировать к индивидууму на основе его уникальных паттернов мозговой активности».
На такие процедуры иногда может влиять эффект плацебо, то есть улучшение симптомов, не связанных с терапией DBS. «Пациент хочет чувствовать себя лучше, поэтому он может начать чувствовать себя лучше независимо от стимуляции. Чтобы подтвердить, что улучшение было вызвано DBS, мы постепенно уменьшили количество стимуляции в двойной слепой фазе исследования. Его симптомы ухудшились. на этом этапе это доказывает, что DBS на самом деле вызывает улучшение. Повторное включение системы на полную мощность снова привело к ремиссии симптомов ", - сказал Шет.
DBS работает, посылая электрические сигналы в области мозга, в которые были имплантированы электроды. Он чаще всего используется при двигательных расстройствах, таких как болезнь Паркинсона, когда сигналы помогают восстановить баланс в регулирующих движения областях мозга, чтобы уменьшить двигательные симптомы болезни Паркинсона.
Шет, Гудман и Пуратян и их сотрудники из Университета Брауна, Университета Питтсбурга и Университета Кейс Вестерн Резерв разработали способ использования этой технологии для TRD. Используя DBS, они смогли не только посылать сигналы в мозг, но также впервые сочетать это с прямыми записями из мозга, что означает, что они могли одновременно записывать активность мозга и стимулировать мозг.
Они сосредоточили свое внимание на двух областях, которые, как известно, играют роль в депрессивных симптомах, - на подкаллозальной поясной извилине (SCC) и в области вентральной капсулы / вентрального полосатого тела (VC / VS) мозга.
«Эти мишени DBS считаются центрами на перекрестке важнейших путей белого вещества, которые соединяют корковые и подкорковые сетевые области, имеющие отношение к выражению депрессивных симптомов», - сказал Пуратиан. «Стимуляция SCC чаще уменьшает негативные чувства, а стимуляция VC / VS обычно усиливает позитивные чувства. Это первое исследование, нацеленное на обе области одновременно. Таким образом, мы сможем более точно контролировать симптомы депрессии и, следовательно, будем лучше способны. адаптировать DBS к индивидуальным потребностям каждого пациента ».
В первые 10 дней пребывания в больнице исследователи смогли увидеть, как выглядела мозговая активность Джона при различных состояниях настроения. Эти различные состояния настроения были результатом естественных изменений, но они также были вызваны, например, просмотром видеоклипов со счастливым или грустным содержанием. Следующим шагом была стимуляция для определения настроек, при которых модели активности больше напоминали более здоровые состояния.
«Мы применили сотни различных моделей стимуляции DBS, чтобы увидеть, как каждый из них влияет на мозговую активность Джона. Затем мы просмотрели данные и выбрали комбинацию стимуляции, которая больше всего походила на счастливые или недепрессивные модели его мозга», - сказал д-р. Келли Р. Биджанки, доцент нейрохирургии в Бейлор. «Мы не полностью полагались на то, как стимуляция заставляла Джона чувствовать себя в данный момент, поскольку это не всегда предсказывает, что он может почувствовать позже. Образец стимуляции, вызывающий эмоциональную реакцию, может не сработать в будущем. Мы сосредоточились на мозге Мы видели, что некоторые модели, соответствующие его счастливому состоянию, не вызывали особых эмоций, но предсказывали, что они сработают через несколько недель или месяцев ". Действительно, так было с Джоном,так как в течение следующих недель его симптомы неуклонно улучшались.
Ведущие исследователи подчеркивают, что реакция на устройство у каждого человека может быть разной. У других может потребоваться больше времени, чтобы получить положительную реакцию, в то время как некоторым может потребоваться лишь незначительная корректировка, чтобы достичь здорового состояния. Всего в Baylor и UT Southwestern будут зачислены 12 участников. У каждого участника будет свой набор схем стимуляции, которые лучше всего подходят им. Это одна из причин, по которой Джон говорит, что ему трудно описывать свою депрессию другим - опыт каждого может быть уникальным.
«По сути, это ужас. Ты не можешь ясно мыслить, ты не можешь спать, тревога высока. У меня не было энергии, ни в чем не было радости. Ты должен понять, что дело не в слабости. мозг буквально дает сбой и дает пропуски, поэтому то, что он передает вам, является ошибкой. Это заболевание мозга », - сказал Джон.
Он объясняет, что эти функции в здоровом мозге выполняются на регулярной основе в соответствии с тем, как люди относятся к жизни. Но для человека, страдающего депрессией, попытка выполнить простые действия иногда может оказаться непосильной.
«С депрессией вы теряете контроль над своей жизнью», - сказал Джон. «После установки имплантата потребовалось некоторое время, чтобы снова достичь моего исходного уровня здоровья, но сегодня я чувствую, что чувствую себя даже лучше, чем до моего первого депрессивного эпизода 10 лет назад».
Джон хранит то, что выглядит как пульт от телевизора, в своем домашнем офисе, где у него есть возможность управлять стимуляцией. Он использует это во время работы с врачами во время сеансов программирования, на которых анализируется и изучается его мозговая деятельность.
«Джон в целом очень аналитический человек, и его карьера связана с большим количеством технических ноу-хау. Поэтому, когда он говорит, что чувствует, что его уровень аналитического мышления повысился с 3 до 9 по 10-балльной шкале, становится ясно, что изменения работают на него ", - сказал Шет.
По мере того как Джон продолжает участвовать в исследовании, он возвращается к тому, что, по его словам, является его обычным распорядком на работе. Дома у его семьи недавно родился ребенок.
«Чтобы быть человеком, нужно многое», - сказал Джон. «Когда я был в депрессии, это было как будто я был в духовке и просто хотел выбраться из огня. Мне было все равно, как. Теперь я могу найти удовольствие в жизни, и я снова могу быть собой».
Другие участники этого исследования: доктор Брайан Мецгер, Ануша Аллавала, Виктория Пиртл, доктор Джош А. Адкинсон, доктор Джон Майерс, Раисса К. Матхура, доктор Дениз Освальт, доктор Евангелия Цолаки, Цзяян Сяо, Анджела Ноекер, доктор Адриана М. Стратт, доктор Джеффри Ф. Кон, доктор Кэмерон К. Макинтайр, доктор Санджай Дж. Мэтью и доктор Дэвид Бортон.