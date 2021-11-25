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Почему 25 ноября на Руси традиционно был последний день свадеб, и почему новые свадьбы гуляли только на Масленицу

2:00:5111/25/2021
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Если свадьба сыграна на Масленицу, семейная жизнь будет радовать пару всю жизнь.

На Руси Масленица считалась лучшим днем для свадеб. Фото: Pxfuel.com
На Руси Масленица считалась лучшим днем для свадеб. Фото: Pxfuel.com

Свадьба является одним из важнейших отрезков нашей жизни. Воспоминания о ней сохраняются на всю жизнь. А в старости, спустя долгие годы совместной жизни, разговоры о ней буду приносить лишь улыбку на лице. Но чтобы свадьба была удачной, а семейная жизнь радовала вас долгие годы — необходимо отметить ее в самый подходящий период — в Масленицу! Но до нее еще далеко. В 2022 году Масленица наступит 28 февраля и продлится до 6 марта.

25 ноября 2021 года считается последним днем для проведения свадьбы. Такая традиция появилась еще у наших предков на Руси. А связано это с празднованием Ивана Снежного или Дня памяти Иоанна Милостивого. Этот день символизирует приход зимы, а свадьбы праздновали лишь после начала весны. Соответственно, зачастую такой период выпадает как раз на Масленицу.

Существует поверье, что если 25 ноября девушка не встретит возлюбленного, до Масленицы она будет одна. Именно поэтому женщины старались проводить ритуалы и заговоры, чтобы судьба подарила им того единственного, с которым они проведут эту жизнь.

Также День памяти Иоанна Милостивого богат и другими приметами и традициями. Во-первых, этот светлую дату проводили дома в кругу семьи и близких людей, готовясь к холодам. Если в этот день пойдет снег, то зима будет теплой до наступления Введения — 4 декабря. Если же в этот день, напротив, не будет снега, вскоре придут суровые морозы.

Напомним, что 28 ноября начнется Рождественский пост — важнейший период для Русской православной церкви и ее прихожан. Именно в это время каждый верующий сможет подготовить свои разум и тело к Рождеству Иисуса Христа.

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Масленицасвадьбарусьпраздники
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