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Госдума лишила коммуниста Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

1:35:4111/25/2021
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Генпрокурор категорически отверг политическую составляющую в возбужденном уголовном деле о незаконной охоте. В отношении Рашкина, оставшегося без парламентского иммунитета, начнут следственные действия.

Валерий Рашкин
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина. Фото: Инстаграм

Госдума 25 ноября дала согласие на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Его подозревают браконьерстве - убийстве лося в ночь на 29 октября в Саратовской области.  "За" проголосовал 341 депутат, "против" - 55 и двое воздержались.

Ранее генпрокуратура направили в нижнюю палату парламента запрос о привлечении Рашкина к уголовной ответственности за незаконную охоту и по административной статье за отказ от прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Но чтобы начать следственные действия, с парламентария нужно было снять депутатский иммунитет.

Как сообщал "Курьер.Среда", генпрокурор Игорь Краснов рассказал: Рашкин дейстовал умышленно, он - охотником с  20-летним стажем - знал, что необходимо получать разрешение на отстрел животных.

"Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски: брать на себя ответственность за последствия и не пытаться ввести общественность в заблуждение", - сделал выводы Краснов, отметив, что и без чистосердечного признания доказательств вены Рашкина предостаточно.

Депутат сделал выстрел из принадлежащего ему карабина "Браунинг", убил лося, то есть совершил незаконную охоту с причинением крупного ущерба в размере 80 тыс. рублей, рассказал генпрокурор.

Он категорически отверг политическую составляющую в возбужденном уголовном деле. Рашкину грозит до шести лет лишение свободы.

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браконьергенпрокурорнеприкосновенностьубил лосяВалерий Рашкин
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