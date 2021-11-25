Госдума лишила коммуниста Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

Госдума 25 ноября дала согласие на представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Его подозревают браконьерстве - убийстве лося в ночь на 29 октября в Саратовской области. "За" проголосовал 341 депутат, "против" - 55 и двое воздержались.
Ранее генпрокуратура направили в нижнюю палату парламента запрос о привлечении Рашкина к уголовной ответственности за незаконную охоту и по административной статье за отказ от прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Но чтобы начать следственные действия, с парламентария нужно было снять депутатский иммунитет.
Как сообщал "Курьер.Среда", генпрокурор Игорь Краснов рассказал: Рашкин дейстовал умышленно, он - охотником с 20-летним стажем - знал, что необходимо получать разрешение на отстрел животных.
"Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски: брать на себя ответственность за последствия и не пытаться ввести общественность в заблуждение", - сделал выводы Краснов, отметив, что и без чистосердечного признания доказательств вены Рашкина предостаточно.
Депутат сделал выстрел из принадлежащего ему карабина "Браунинг", убил лося, то есть совершил незаконную охоту с причинением крупного ущерба в размере 80 тыс. рублей, рассказал генпрокурор.
Он категорически отверг политическую составляющую в возбужденном уголовном деле. Рашкину грозит до шести лет лишение свободы.