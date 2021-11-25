Прощеное воскресенье-2022: точная дата и традиции особого дня для россиян

Прощеное воскресенье 2022 года пройдет 6 марта — в последний день Масленицы. Если Масленица отличается большим разгульем на протяжении всего праздника, то в последний день празднество стихает.
В эту светлую дату можно покушать блинчики, но веселье стоит поубавить, а от выпивки и вовсе лучше отказаться. Этот день стоит провести с целью подготовки к приближающему Великому посту, который начнется 7 марта и продлится до 23 апреля. Таким образом, человек сможет физически и морально подготовиться к началу поста, а Прощеное воскресенье станет этапом между весельем Масленицы и
воздержание поста.
Прощеное воскресенье имеет ряд важных традиций. В эту важную дату для Русской православной церкви принято просить прощения у родных и близких, а также трижды целовать их. Однако есть и ряд запретов. Безусловно, в Прощеное воскресенье нельзя работать. Под запрет не попадает лишь готовка еды. Также ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и вступать в конфликты с окружающими людьми.
Также 6 марта ни в коем случае нельзя просить прощения без искренних чувств. Это является самым настоящим кощунством. Считается, что таких людей настигает кара Господа Бога. Кроме этого, в эту дату запрещены любые мистические ритуалы, обряды, заговоры, гадания, ворожба и другие нечистые развлечения и приемы. Если во время Масленицы на них смотрят сквозь пальцы, то Прощеное воскресенье становится периодом их запрета.