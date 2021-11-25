Девятилетняя дочь Филиппа Киркорова вышла в свет с сумочкой Dolce & Gabbana за 680 тыс. рублей

Филипп Киркоров с детьми пришли на премьеру мультфильма «Энканто».
Журналисты обратили внимание на стоимость аксессуара, который был у девятилетнего ребенка — сумочка бренда Dolce & Gabbana из коллекции 2015 года c изображением роз и ангелов стоит около 680 тысяч рублей. Об этом заявили в Telegram-канале «НеМалахов».
Сообщение издания вышло как поправка к ранее опубликованному о том, что сумка у Аллы-Виктории из коллекции 2019 года за 561 тысячу рублей от того же люксового бренда. Девочка на премьере была одета в розовый костюм от Gucci.
Мартин был в лонгсливе Gucci, синих джинсах и кроссовках. Отец семейства оделся в куртку от Louis Vuitton, под которой белая футболка и брюки-карго.
Премьера мультфильма со звездными гостями состоялась в московском парке «Зарядье».