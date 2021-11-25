Пенсионерке на Кубани выкололи глаза и оставили умирать со стеклом во рту: Убийство произошло по ошибке

В Краснодарском крае расследуют жестокое преступление, совершенное в отношении пожилой женщины.
24 ноября уроженец Башкирии ворвался в дом жительницы станицы Петровская в Славянском районе, набросился на нее, изрезал ножом, выколол глаза, набил рот стеклом и так оставил умирать. Оказалось, что преступление было совершено "по ошибке" — жертвой должен был стать другой человек.
Подозреваемый Юрий Авдеев до сих пор находится в состоянии сильнейшего наркотического опьянения и не может внятно дать показания.
Как сообщает РЕН ТВ, мужчина не пытался покинуть место зверского убийства — его нашли там же. В настоящее время Авдеев находится в ИВС. Сообщается, что у подозреваемого нет постоянного места жительства, ночевал он в доме на колесах.