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Пенсионерке на Кубани выкололи глаза и оставили умирать со стеклом во рту: Убийство произошло по ошибке

2:29:5311/25/2021
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Женщина из Краснодарского края была зверски убита во дворе собственного дома. Подозреваемого в наркотическом опьянении нашли на месте преступления. Он сообщил, что ошибся адресом.

Мужчина в наркотическом опьянении зверски убил пенсионерку. Фото: Pexels.com

В Краснодарском крае расследуют жестокое преступление, совершенное в отношении пожилой женщины.

24 ноября уроженец Башкирии ворвался в дом жительницы станицы Петровская в Славянском районе, набросился на нее, изрезал ножом, выколол глаза, набил рот стеклом и так оставил умирать. Оказалось, что преступление было совершено "по ошибке" — жертвой должен был стать другой человек.

Подозреваемый Юрий Авдеев до сих пор находится в состоянии сильнейшего наркотического опьянения и не может внятно дать показания.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина не пытался покинуть место зверского убийства — его нашли там же. В настоящее время Авдеев находится в ИВС. Сообщается, что у подозреваемого нет постоянного места жительства, ночевал он в доме на колесах.

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смерть пенсионеркивыколол глазанабил рот стеклом
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