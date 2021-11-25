"Живут в скотских условиях": Раздавать квартиры дворникам предложил профсоюз мигрантов России

Профсоюз трудящихся мигрантов России выступил с инициативой раздавать квартиры дворникам, имеющим российское гражданство. Об этом сообщил глава организации Ренат Каримов в эфире радио «Говорит Москва».
«Дворники сейчас живут в скотских условиях. Было бы странно, чтобы мы сейчас граждан России в эти скотские условия селили. Надо им давать общежития благоустроенные, а еще лучше через 10 лет давать квартиры. И мы видим, что такие квартиры появились в Москве в результате реновации», — выступил с предложением Каримов.
По его мнению, жилье работникам ЖКХ должно выделять государство, программа сократит поток мигрантов в Россию. Кроме того, Каримов считает, что в РФ необходимо начать выпуск мини-тракторов для уборки дорог, что снизит необходимость в ручном труде.
Мэр Москвы Сергей Собянин настаивает на уменьшении числа мигрантов, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Как известно, сейчас служебное жилье от государства могут получить молодые специалисты из числа врачей и учителей, а также сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области есть дефицит дворников. Вакансии предлагают в Искитиме, Бердске и других городах региона. Работодатели предлагают за работу в среднем 27 тыс. рублей в месяц.