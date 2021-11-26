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Новый подвид коронавируса вызвал рост числа случаев заболевания в Великобритании

5:30:4711/25/2021,ПИП MURRISON
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Хотя быстрое распространение этого нового варианта вызывает беспокойство, исследование также показало, что эта мутация может вызывать «более легкое заболевание».

Это означает, что если вы инфицированы новым подвариантом, вы можете не чувствовать себя больным, в отличие от других штаммов. Фото: Pixabay
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По всей Европе поднялась тревога, поскольку число случаев заболевания Covid продолжает расти. Некоторые страны приняли решительные меры, введя полную изоляцию, чтобы остановить распространение вируса. Этой зимой в Великобритании может вырасти множество случаев опасений. Следует ли британцам беспокоиться о новом варианте Delta, охватившем страну?

Подвариант Delta, недавно выявленный в Великобритании, сейчас в два раза более распространен в Англии, чем два месяца назад, пишет express.co.uk.

Исследование, проведенное по заказу Министерства здравоохранения и социальной защиты, показало, что новая мутация составила 12 процентов всех новых случаев в период с 19 октября по 5 ноября.

Министр здравоохранения Саджид Джавид расскажет сегодня в Палате общин о том, что новый штамм, распространяющийся по Великобритании, вызывает рост числа случаев заболевания Covid.

Это произошло после того, как в понедельник, 22 ноября, в Великобритании зарегистрировано 44 917 ежедневных случаев заболевания и 45 смертей.

Какой новый вариант?

Новый вариант представляет собой мутацию штамма вируса Дельта. Официально он получил название AY.4.2.

Этот новый вариант вызывает беспокойство на Даунинг-стрит из-за его переносимости.

Считается, что он на 15 процентов более заразен, чем другие штаммы вируса.

Почему этот вариант распространяется так быстро?

18 ноября было опубликовано исследование, проведенное по заказу Министерства здравоохранения и социального обеспечения. В нем были изучены образцы мазков, взятых у 100 000 человек в Англии.

Исследование было проведено учеными Имперского колледжа Лондона и Ipsos MORI - они обнаружили, что у людей с AY.4.2 было меньше симптомов, чем у людей, инфицированных другими штаммами Covid.

Они обнаружили, что 66,7% случаев AY.4.2 были симптоматическими, по сравнению с 76,4% случаев основного Delta-варианта AY.4.

Согласно этому исследованию, случаи AY.4.2. росли быстрыми темпами на 2,8 процента в день каждые 10 дней с конца сентября.

Это делает его вторым по распространенности штаммом Covid после его предшественника AY.4.

Отсутствие симптомов у тех, кто заразился AY.4.2, может быть основной причиной его быстрого распространения.

Поскольку считается, что этот штамм вызывает меньше симптомов, чем у инфицированных AY.4.2. с большей вероятностью распространят его по незнанию.

Насколько опасен AY.4.2?

Хотя быстрое распространение этого нового варианта вызывает беспокойство, исследование также показало, что эта мутация может вызывать «более легкое заболевание».

Было обнаружено, что инфицированные AY.4.2 с большей вероятностью будут сообщать о меньшем количестве серьезных симптомов или вообще об отсутствии симптомов.

Это означает, что если вы инфицированы новым подвариантом, вы можете не чувствовать себя больным, в отличие от других штаммов.

Только треть тех, у кого есть AY.4.2. По данным исследования, мутация имела «классические симптомы COVID-19» по сравнению с почти половиной людей с AY.4.

Эти «классические симптомы» включают кашель, высокую температуру и потерю запаха и вкуса.

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