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Лунный календарь ухода за комнатными растениями в конце ноября и декабре 2021: полив, пересадка, подрезка любимых цветов

6:15:1511/25/2021
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Чтобы комнатные растения жили дольше и длительное время сохраняли свою красоту, за ними необходимо регулярно следить и ухаживать.

Комнатные растения требуют систематического ухода так же, как и садовые. Фото: Pixabay.com
Комнатные растения требуют систематического ухода так же, как и садовые. Фото: Pixabay.com

Почти в каждом доме и квартире на каждом подоконнике можно встретить домашнее горшечное растение. Они являются прекрасным дополнением интерьера, а также природными фильтрами воздуха и потребителями негативной энергии. Комнатные растения могут существовать в своих горшках долгое время, подстраивая имеющуюся почву под себя и высасывая из нее полезные для жизни питательные вещества. Однако это не значит, что в своем горшке домашнее растение может просуществовать вечно. Для него так же, как и для садовых растений, необходим систематический тщательный уход, в который входит обработка листьев, полив, подрезка и пересадка.

Это очень кропотливые дела, требующие аккуратности и ответственного подхода. Взять и просто так начать пересадку растения или иные процедуры над ним в случайный день нельзя, поскольку вы не можете гарантировать безболезненность процедур для своего зеленого друга. Чтобы определить лучшую дату, необходимо обратиться к лунному календарю, которым уже давно пользуются многие домохозяйки и профессиональные садоводы. Ни для кого не секрет, что определенные фазы Луны по-разному влияют на цикл жизни растений, то заставляя их при определенных условиях цвести лучше, то подталкивая растение к гибели. В этом случае любителям домашних растений необходимо быть очень внимательными.

Лунный календарь ухода за комнатными растениями в конце ноября и декабря 2021 года.

Ноябрь (конец месяца).

Пересадка растений: отсутствуют.
Полив растений: 29 ноября.
Рыхление почвы: 26-28 ноября.
Обработка от вредителей: 26-28 ноября.
Обрезка растения: 29-30 ноября.
Внесение удобрений: 26-30 ноября.
Неблагоприятное время для работы над домашними растениями: отсутствуют.

Декабрь.

Пересадка растений: 1-3, 14-16, 20-22, 26-30 декабря.
Полив растений: 2, 3, 5, 6, 10-12, 16-18, 22-25, 29-31 декабря.
Рыхление почвы: 1, 3, 5, 12-13, 17-18, 20, 22-26, 31 декабря.
Обработка от вредителей: 1, 3, 5, 8, 12, 13, 17-18, 22-26, 31 декабря.
Обрезка растения: 1, 3, 5, 8-9, 12-13, 17, 18, 20, 22-26, 31 декабря.
Внесение удобрений: 1-3, 5-18, 20-31 декабря.
Неблагоприятное время для работы над домашними растениями: 4, 19 декабря.

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