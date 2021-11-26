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Бесшабашные картинки и улетные стихи на Черную пятницу для каждого, кто спешит потратить свои сольдики 26 ноября

1:45:4911/26/2021
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Черная пятница. Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 26 ноября.

Черная пятница

Черная пятница, после Дня благодарения,
Вам подарит массу наслаждения!
Ведь покупок в этот день будет много!
Скидки ждут вас уже у порога!
Не пожалеешь, что в магазин отправился!
Купишь товар, который понравился!
Этот день тебе удачу принесёт!
И из кармана лишь мелочь возьмёт!

Черная пятница

Пятница, после Дня благодарения, Черной зовется!
С этим праздником вас мы поздравляем!
Вам сегодня покупка скидкой отзовётся!
Экономию сегодня дружно проявляем!
Почти на всех товарах, скидка офигенная!
На глазах упала цена низменная!
Ну, как не купить? Как не отовариться?
Если все, что предлагают, нравится!

Черная пятница

Черная пятница! Настал этот день!
Когда по магазинам нам пройтись не лень!
Скидка такая, что глаза расширяются!
А главное, что деньги в кошельке не уменьшаются!
Сумки покупок полны, а зарплата на месте!
Вот это шоппинг! Для души!
Еще пять килограмм конфет мне взвесьте!
Кто дома сидит, в магазин поспеши!

Стихи: Поздравкин
Открытки: Pexels

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