Заседание по свалке: Статус аэродрома «Бердск-Центральный» поставили под сомнение из-за мусорной свалки. Мэр Шестернин хочет его сохранить

На заседании рабочей группы по утилизации отходов в Бердске 25 ноября депутаты горсовета обсудили размещение мусорной свалки на границе с городом — вблизи бердского кладбища. На встрече, куда пригласили чиновников, общественников и представителей будущего полигона, народные избранники обсудили перспективы существующей ныне свалки и то, может ли аэродром «Бердск-Центральный» помешать сооружению нового частного полигона.
На заседании выступил директор ООО «Полигон» Денис Шалдов, который и будет заниматься строительством новой площадки для утилизации отходов. Он сообщил, что еще летом направил документы по свалке на государственную экологическую экспертизу. Пока результатов нет. Это «Курьер.Среда» подтвердили в министерстве ЖКХ и энергетики, которое курирует полигоны ТКО по всему региону.
Стало известно, что эксперты сделают выводы о том, можно ли размещать новую свалку под Бердском — у поселка Маяк в Искитимском районе, в первом квартале 2022 года. Чтобы дать оценку, Роспироднадзор и другие федеральные ведомства проверят актуальность санитарно-защитной зоны, способы захоронения мусора, влияние на окружающую среду и другие параметры.
Обсуждали в том числе статус бердского аэродрома, который поставили под сомнение некоторые депутаты.
Напомним, что именно он является одним из главных аргументов против мусорной свалки, поскольку такие объекты, предполагающие огромное скопление птиц, не могут находиться в 15-километровой зоны взлетно-посадочной полосы. По словам Шалдова, не установлена санитарно-защитная зона аэродрома, в значит, его нет — есть посадочная площадка. А она не может являться препятствием для размещения полигона на выбранном участке земли, который принадлежит крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.
Общественники - свалку перенестиПротивники свалки опасаются, что при установлении запретной зоны полигон успеет быстрее ее оформить — 500 метров вокруг. А пока «снесется» Минпромторг, который ведает российскими аэродромами, в определении защитной территории вокруг бердской ВПП, окажется, что аэродрому здесь не место, поскольку рядом мусорная свалка.
Среди приглашенных на заседание рабочей группы был член городской общественной палаты Дмитрий Дорофеев. Он в ходе общественных обсуждений территориальной схемы обращения с отходами подписал несколько обращений с просьбой вычеркнуть указанный земельный участок из перечня.
- Я выступаю за то, чтобы этот полигон исключить из терсхемы. Многие спрашивают: а что дальше? Вопрос с утилизацией мусора так или иначе придется решать. Полигон в принципе необходим. Но, во-первых, он должен быть построен с максимальным соблюдением всех экологических и других норм и в другом месте — подальше от города. А во-вторых, он должен отвечать требованиям современных технологий. Я пока не вижу, чтобы планировали мусороперерабатывающий завод — будет свалка под открытым небом, - прокомментировал «Курьер.Среда» Дорофеев.
Он напомнил, что в стране идет глобальная «мусорная реформа», важность которой нельзя недооценивать. Но почему-то в Новосибирской области речь идет об организации новых примитивных свалок без какой-либо переработки и других современных схем. Кроме того, на предполагаемый полигон придется возить мусор через весь Бердск по городским улицам. - Почему не сделать, чтобы въезд на него был, например, с федеральной трассы? Сделайте полигон на таком расстоянии, чтобы соблюсти экологические нормы. Я считаю, что все службы, и в первую очередь региональное правительство, должны качественно подойти к решению этого сложного вопроса, - высказался представитель общественной палаты.
По его мнению, если не бороться против мусорной свалки у поселка Маяк, что в непосредственной близости от границы с Бердском, ее построят.
- У меня складывается ощущение, что только аэродром спасет Бердск от полигона. Боюсь, всех остальных аргументов будет недостаточно, чтобы преодолеть то лобби, которое существует в городе. Благодаря аэродрому и установлению его защитной зоны, я считаю, удастся добиться размещения полигона ТКО на другом земельном участке, - полагает Дмитрий Дорофеев.
Мэр просит сохранить аэродромПроводивший заседание рабочей группы мэр Бердска Евгений Шестернин зачитал свое обращение к руководителю Новосибирской учебного авиационного центра ДОСААФ с просьбой сохранить аэродром «Бердск-Центральный». Поскольку неожиданно статус территории, относящейся испокон веков к авиации, поставили под сомнение. Глава города убежден, что бердский аэродром необходимо сохранить для тренировки кадетов авиационного корпуса им. Покрышкина, сибирского кадетского корпуса, курсантов по линии ДОСААФ по специальности «водитель-парашютист», воспитанников областного центра развития творчества детей и юношества и в целом для патриотического воспитания. Как бывшему летчику Шестернину, судя по всему, не безразлична тема авиации и создания в Бердске некоего авиационного центра.
Начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова сообщила, что по решению главы и города и депутатского корпуса комиссия каждую неделю выезжает на место предполагаемого полигона. По ее словам, никакие работы там сейчас не ведутся, уточнили в пресс-центре мэрии Бердска.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», бердский аэродром входит в перечень российских аэродромов совместного базирования, утвержденный постановлением правительства РФ еще в 2007 году. Вид его — экспериментальный. Он находится в подчинении Минпромторга.