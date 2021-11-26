Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поведение при новом опасном штамме коронавируса B.1.1.529 описали в ВОЗ. Мутацию обнаружили в Южной Африке две недели назад

12:32:3411/26/2021
0

По предварительным выводам исследователей, штамм B.1.1.529 способен заражать людей после полной вакцинации.

В связи с появлением нового штамма ВОЗ напомнила о вакцинации и санитарных мерах. Фото: Pixabay.com

В ВОЗ напомнили о важности соблюдения санитарных норм и вакцинации из-за с появления нового штамма коронавируса, который выявили на юге Африки. По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения Кристиана Линдмайера, нужно предпринимать все меры для снижения распространения инфекции.

О новом штамме коронавируса B.1.1.529 известно мало, но много можно сделать для того, чтобы защититься от заражения. Новый штамм обнаружен 11 ноября. Его изучением вплотную занимаются ученые.

"Исключительно важно, чтобы мы все продолжили работать над тем, чтобы снизить циркулирование COVID-19. Нужно, чтобы повсеместно было вакцинировано больше людей, и необходимо также, чтобы все принимали все другие меры для защиты", - заявил представитель ВОЗ.

Он отметил обязательное ношении масок, избегать большого скопления людей, проветривание помещений. Когда ковид циркулирует, то у вируса появляется больше "меняться, мутировать и производить различные формы". Вместе с тем Линдмайер заявил о необходимости придерживаться рекомендаций ВОЗ при введении запретов, например, на перелеты в страны риска.

Уже в пятницу некоторые страны ограничили авиасообщение с югом Африки - Великобритании, Германии, Франции и Италии. Чехия запретила въезд граждан из ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии.

Именно в Ботсване нашли первого заразившегося новым штаммом коронавируса. На сегодня зарегистрировано 77 зараженных. Но местные эксперты уверены, что их гораздо больше, ведь новая мутация имеет высокую активность и быстрее проникает в человеческий организм.

По предварительным выводам исследователей, штамм B.1.1.529 способен заражать людей после полной вакцинации.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 ноября 2021 в России и мире
Магнитная буря 26 ноября 2021: начало длительного колебания магнитосферы в конце рабочего дня обрушится на Землю2
«Сколько можно издеваться?»: В Бердске мать двоих детей рассказала о долгих результатах ПЦР-теста и ожидании педиатра в туалете ЦГБ7
Заседание по свалке: Статус аэродрома «Бердск-Центральный» поставили под сомнение из-за мусорной свалки. Мэр Шестернин хочет его сохранить3

Последние новости

С Днем морпеха! Торжественные и праздничные открытки День морской пехоты России – каждому герою морей и океанов 27 ноября
12:15:40 11/26/2021
С Днем морпеха! Торжественные и праздничные открытки День морской пехоты России – каждому герою морей и океанов 27 ноября
В Новосибирске угрожали сжечь чиновницу минобразования за отказ публиковать посты в образовательном паблике
12:06:02 11/26/2021
В Новосибирске угрожали сжечь чиновницу минобразования за отказ публиковать посты в образовательном паблике
Как назвать мальчика и девочку, рожденных в декабре: лучшие редкие и красивые имена
12:00:49 11/26/2021
Как назвать мальчика и девочку, рожденных в декабре: лучшие редкие и красивые имена
Американцы возмутились названием «Черная пятница» и самой распродажей в период экономического кризиса
11:37:10 11/26/2021
Американцы возмутились названием «Черная пятница» и самой распродажей в период экономического кризиса
Бердск«Козлами называют»: В Бердске безмасочники жестоко оскорбляют водителей. Пассажиры рискуют остаться без муниципального транспорта на 3 месяца
11:21:23 11/26/2021
«Козлами называют»: В Бердске безмасочники жестоко оскорбляют водителей. Пассажиры рискуют остаться без муниципального транспорта на 3 месяца
В Кузбассе несут цветы к мемориалу погибших горняков: В их числе 51 новая жертва
11:10:08 11/26/2021
В Кузбассе несут цветы к мемориалу погибших горняков: В их числе 51 новая жертва
«Я презираю тех людей, которые приехали в Грозный встречать тела и хвастались своими машинами»: друг погибшего в страшном ДТП в Москве 20 ноября Саида Губденского, рассказал подробности похорон автоблогера и его друга Заура Ибрагимова
11:07:26 11/26/2021
«Я презираю тех людей, которые приехали в Грозный встречать тела и хвастались своими машинами»: друг погибшего в страшном ДТП в Москве 20 ноября Саида Губденского, рассказал подробности похорон автоблогера и его друга Заура Ибрагимова
Что нужно каждой незамужней девушке сделать в ночь на 27 ноября? Какой мясной ритуал провести
11:00:57 11/26/2021
Что нужно каждой незамужней девушке сделать в ночь на 27 ноября? Какой мясной ритуал провести
Лера Кудрявцева устроила скандал на почте из-за просьбы надеть маску
10:59:25 11/26/2021
Лера Кудрявцева устроила скандал на почте из-за просьбы надеть маску
У канадского музыканта Брайна Адамса второй раз за месяц обнаружили ковид
10:40:33 11/26/2021
У канадского музыканта Брайна Адамса второй раз за месяц обнаружили ковид