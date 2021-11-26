Поведение при новом опасном штамме коронавируса B.1.1.529 описали в ВОЗ. Мутацию обнаружили в Южной Африке две недели назад

В ВОЗ напомнили о важности соблюдения санитарных норм и вакцинации из-за с появления нового штамма коронавируса, который выявили на юге Африки. По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения Кристиана Линдмайера, нужно предпринимать все меры для снижения распространения инфекции.
О новом штамме коронавируса B.1.1.529 известно мало, но много можно сделать для того, чтобы защититься от заражения. Новый штамм обнаружен 11 ноября. Его изучением вплотную занимаются ученые.
"Исключительно важно, чтобы мы все продолжили работать над тем, чтобы снизить циркулирование COVID-19. Нужно, чтобы повсеместно было вакцинировано больше людей, и необходимо также, чтобы все принимали все другие меры для защиты", - заявил представитель ВОЗ.
Он отметил обязательное ношении масок, избегать большого скопления людей, проветривание помещений. Когда ковид циркулирует, то у вируса появляется больше "меняться, мутировать и производить различные формы". Вместе с тем Линдмайер заявил о необходимости придерживаться рекомендаций ВОЗ при введении запретов, например, на перелеты в страны риска.
Уже в пятницу некоторые страны ограничили авиасообщение с югом Африки - Великобритании, Германии, Франции и Италии. Чехия запретила въезд граждан из ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии.
Именно в Ботсване нашли первого заразившегося новым штаммом коронавируса. На сегодня зарегистрировано 77 зараженных. Но местные эксперты уверены, что их гораздо больше, ведь новая мутация имеет высокую активность и быстрее проникает в человеческий организм.
По предварительным выводам исследователей, штамм B.1.1.529 способен заражать людей после полной вакцинации.