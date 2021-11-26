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Шоумен Гоген Солнцев рассказал о причине развода с 66-летней супругой: «У нас были обоюдные драки»

12:43:1011/26/2021
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Бывшая жена стала эпатажному герою тещей. Новая супруга взяла фамилию мужа.

Гоген Солнцев с бывшей женой. Фото: Instagram @solntcev

Брак Екатерины Терешкович с Гогеном Солнцевым развалился по причине ее умственной отсталости. Как пояснил шоумен, Екатерина страдает деменцией и странности в ее поведении стали заметными еще до того, как она начала спиваться.

Гоген заявил, что его 66-летняя супруга пропадала по ночам, а когда приходила домой, нападала на мужа с кулаками, при этом он заявил, что не отвечал взаимной агрессией жене, а молча терпел ее выходки.

В интервью для «Россия 1» Гоген Солнцев рассказал, что после одной из отлучек из дома, Екатерина привела с собой чужого человека, который и мог украсть шкатулку с драгоценностями.

В настоящее время шоумен живет с дочерью бывшей супруги. Они поженились через две недели после развода с матерью невесты. Пара ждет ребенка и в то же время озабочена здоровьем тещи, бывшей жены и матери в одном лице. Они планируют заняться им.

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