Что обязательно сделать каждому постящемуся 27 ноября – в канун долгого Рождественского поста-2021

Для православных христиан пост – важное событие в жизни. Для тех, кто родился в православной семье или культуре, это становится частью жизни, в котором они выросли. Для тех, кто обратился в веру позже в своей жизни, это становится одной из определяющих характеристик православной жизни.
Кроме соблюдения поста, следует к нему правильно подготовиться. 28 начнется первый день Рождественского поста, а перед ним праздник Филиппово заговенье – специальный день для того, чтобы правильно подготовиться к сорокадневному посту.
Как подготовиться к посту?
Перед тем как начать поститься, следует для себя понять, что не только в еде себя придется ограничивать, а также в разных развлечениях. Не следует развлекаться, веселиться, пить спиртное.
Таким образом, ваша душа должна очиститься в эти дни. Это время – своеобразное испытание для вашей души. Следует не только поститься, но и молиться, посещать храм, а также вести себя благоразумно, быть добрыми, не унижать и не обижать ближних.
Типичный день поста исключает такие продукты как мясо, молочные продукты, яйца, вино и масло.
Однако, если пост приходится на особый день церковного календаря, правила могут быть немного смягчены, чтобы разрешить вино или рыбу.
Пост — это дисциплина, инструмент и практика. Если вы понимаете, что вам слишком тяжело его соблюдать, то нормально – начинать медленно, отказываться от чего-то, и медленно наращивать.