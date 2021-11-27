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Что обязательно сделать каждому постящемуся 27 ноября – в канун долгого Рождественского поста-2021

2:00:3311/27/2021,София Мальцева
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Следует не только поститься, но и молиться, посещать храм, а также вести себя благоразумно, быть добрыми, не унижать и не обижать ближних.

Перед тем как начать поститься, следует для себя понять, что не только в еде себя придется ограничивать, а также в разных развлечениях. Фото: Pixabay.com

Для православных христиан пост – важное событие в жизни. Для тех, кто родился в православной семье или культуре, это становится частью жизни, в котором они выросли. Для тех, кто обратился в веру позже в своей жизни, это становится одной из определяющих характеристик православной жизни.

Кроме соблюдения поста, следует к нему правильно подготовиться. 28 начнется первый день Рождественского поста, а перед ним праздник Филиппово заговенье – специальный день для того, чтобы правильно подготовиться к сорокадневному посту.

Как подготовиться к посту?

Перед тем как начать поститься, следует для себя понять, что не только в еде себя придется ограничивать, а также в разных развлечениях. Не следует развлекаться, веселиться, пить спиртное.

Таким образом, ваша душа должна очиститься в эти дни. Это время – своеобразное испытание для вашей души. Следует не только поститься, но и молиться, посещать храм, а также вести себя благоразумно, быть добрыми, не унижать и не обижать ближних.

Типичный день поста исключает такие продукты как мясо, молочные продукты, яйца, вино и масло.

Однако, если пост приходится на особый день церковного календаря, правила могут быть немного смягчены, чтобы разрешить вино или рыбу.

Пост — это дисциплина, инструмент и практика. Если вы понимаете, что вам слишком тяжело его соблюдать, то нормально – начинать медленно, отказываться от чего-то, и медленно наращивать.

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