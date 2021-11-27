Поздравления лучшей маме от сына и дочки в День матери 28 ноября 2021

С Днем матери! Хочу Вам пожелать
Чтоб та любовь, похожая на чудо,
Которую ребенку дарит мать,
Хранила Вас саму, везде и всюду.
Пусть нежность та, с которой бережет
Свое дитя, как Вы, любая мама,
И Вас саму спасает от невзгод,
Развеивает грусть и лечит раны.
И помните: пусть мама Вы уже,
Не забывайте быть ребенком часто.
Пусть будут в Вашей маминой душе
И волшебство, и озорство, и сказка.
Поздравляю любимую маму
С этим светлым и радостным днем!
Я желаю тебе не меняться
И всегда быть, мамуля, такой.
Самой доброй и чуткой на свете
Говорю я спасибо за все,
За счастливое, светлое детство,
За поддержку, любовь и тепло.
Поздравляю с Днем матери, милая!
От меня ты прими пару строк,
Будь всегда ты самой счастливой
И прекрасной, как нежный цветок.
Самую нежную, самую добрую,
Поздравить сегодня хочу от души.
Мамочка милая, ты бесподобная,
Дела и заботы в сторонку сложи.
Желаю тебе необъятного счастья,
Здоровья, веселья, уюта, тепла,
Пускай обойдут тебя злые ненастья,
Пусть жизнь твоя будет слепяще светла.
Стихи: Поздравок
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