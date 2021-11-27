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Пассажиры из Новосибирска сутки не могут вылететь в Дубай — авиакомпания Flydubai откладывает рейс

10:37:5611/27/2021
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Находящимся в аэропорту пассажирам пообещали, что самолет вылетит после 18:00 в субботу и предложили писать жалобы на почту.

Пассажиры не могут вылететь в Дубай. Фото: Piqsels

В течение суток пассажиры не могут вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Дубай. Рейс авиакомпании Flydubai FZ 964 откладывается, начиная со вчерашнего дня, 26 ноября.

Граждане, которых уже разместили в самолете рассказали, что они провели на борту более часа, но лайнер так и не поднялся в воздух. После людей высадили в автобус и отправили ждать в аэропорту.

Несколько часов к пассажирам никто не выходил, потом появилась представитель авиакомпании и заявила, что нет возможности вылететь из-за того, что борт неисправен. Вылет наметили на 10 часов утра субботы 27 ноября, при этом иногородних отправили в гостиницу.

До сих пор пассажиры Толмачево находятся в аэропорту, среди них очень много детей. Застрявшие на земле заявили, что самолет им дали, но он старый а время вылета до сих пор неизвестно. Сообщается, что вылет запланирован на 18:00.

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аэропортзадержкарейс в Дубай
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