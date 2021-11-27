Пассажиры из Новосибирска сутки не могут вылететь в Дубай — авиакомпания Flydubai откладывает рейс

В течение суток пассажиры не могут вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Дубай. Рейс авиакомпании Flydubai FZ 964 откладывается, начиная со вчерашнего дня, 26 ноября.
Граждане, которых уже разместили в самолете рассказали, что они провели на борту более часа, но лайнер так и не поднялся в воздух. После людей высадили в автобус и отправили ждать в аэропорту.
Несколько часов к пассажирам никто не выходил, потом появилась представитель авиакомпании и заявила, что нет возможности вылететь из-за того, что борт неисправен. Вылет наметили на 10 часов утра субботы 27 ноября, при этом иногородних отправили в гостиницу.
До сих пор пассажиры Толмачево находятся в аэропорту, среди них очень много детей. Застрявшие на земле заявили, что самолет им дали, но он старый а время вылета до сих пор неизвестно. Сообщается, что вылет запланирован на 18:00.