В Бердске за год в атмосферу выбросили 12 тыс. тонн загрязняющих веществ: 102 предприятия города, дома с печным отоплением и транспорт

Управление природными ресурсами Бердска постоянно контролирует выбросы загрязняющих веществ от 102 промышленных предприятий в атмосферный воздух города.
Кроме того, в Бердске насчитывается 6376 индивидуальных домов с печным отоплением, которые выбрасывают в атмосферный воздух за отопительный сезон 1062,14 тонн загрязняющих веществ. От движущегося автотранспорта в атмосферный воздух города в атмосферу попадает в год 749,26 тонн загрязняющих веществ. Такую информацию предоставила директор управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова на запрос "Курьер.Среда".
-В целом от промышленных предприятий, печного отопления частного жилого сектора и транспорта в атмосферный воздух Бердска в 2020 году выброс составил 11 998,105 тонн, из которых на долю предприятий приходится 84,9 % общей массы выбросов; на долю печного отопления - 8,86 % и на автотранспорта - 6,24 %, - рассказала Шерстобитова, отметив, что информация по 2021 году будет обобщена к февраля 2022-го.
По ее словам, в Бердске ежедневно, кроме воскресенья, Западно-Сибирский гидрометцентр (сотрудники КЛМС Искитима) три раза в сутки осуществляют контроль за содержанием в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и сажи. По итогам наблюдений, каждый месяц метеорологи направляют в бердскую администрацию справку о состоянии загрязнения окружающей среды "с целью обеспечения органов управления и контролирующих служб режимной информацией о химическом загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке".
Кроме того, на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра ежедневно публикуют информацию о превышении концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе уровня за текущие сутки, об аварийных и чрезвычайных ситуациях, экстремально высоком загрязнении окружающей среды на территории Новосибирской области.
-В данной справке имеется информация об этом и на территории города Бердска, - уточнила Светлана Шерстобитова.