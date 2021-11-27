В Новосибирске спасатели вытащили из покореженной в ДТП с грузовиками Honda Fit двух женщин и ребенка

Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска 23 ноября выезжали на ДТП, случившееся на перекрестке улиц Воинской и Автогенной. Им пришлось извлекать пострадавших из автомобилей, попавших в аварию.
Тогда на перекрестке столкнулись Honda Fit, Mitsubishi и грузовика ГАЗ-3307. По прибытии сотрудников МАСС на месте ДТП уже работали пожарные, госавтоинспекторы и врачи скорой помощи. Известно, что аварии пострадали трое, ехавших в Honda Fit.
Очевидцы помогли выбраться из искореженного авто 13-летнему ребенку, которого госпитализировали с травмой головы.
Сотрудники МАСС вытащили из машины двух женщин. Одной из них тоже понадобилась помощь медиков. Она пожаловалась на боль в руке. Водители и пассажиры других участников ДТП не пострадали. Машины пришлось заливать пеной, чтобы не загорелись.