Что непременно сделать каждой женщине 28 ноября, если ее муж очень злой человек? Как смягчить его характер

28 ноября православные люди будут вспоминать святых Гурия, Самона и Авиа. Святые пострадали во времена гонений за свою веру в Господа. Их принуждали принять участие в жертвоприношении. В конечном итоге, Гурию и Самону отрубили головы, а Авива был сожжён на костре.
28 числа последнего месяца осени ежегодно стартует Рождественский пост, он продлится сорок дней вплоть до 6 января.
Что необходимо сделать каждому православному жителю в этот день.
1.28 ноября люди старались проводить весело время весело и задорно.
2. Необходимо было посетить баню, считалось, что совершив это действие, человек не будет знать проблем со здоровьем в весь наступающий год.
3. На Руси для тех, кто был рожден в \одноименный день преподносили своеобразные подарки - мешочек овса. Он предназначался для коней именинника.
4. Люди считали, что Гурий спасает от зубной боли, именно поэтому 28 ноября люди молятся об избавлении от недуга.
5. Если у женщины злой муж, который часто ругается, то необходимо было помолиться Гурию, считалось, что он поможет усмирить нрав нерадивого мужа.
Приметы.
1. Если 28 числа последнего осеннего месяца выпал первый снег, то до следующей весны он уже не растает.
2. Если снега на земле лежит много, то урожай будет обильным в следующем году.
3. Если 28 ноября дуют сильные порывы ветра, то такая погода простоит до 19 числа первого месяца зимы.
4. Если на улице тепло, но пасмурно, то в мае будет много осадков.
5. Если гроздья рябины висят на деревьях, то зима будет мягкая.
6. Если облака высоко в небе плывут, то будет ясная и без осадков погода.
7. Сон увиденный в эту ночь обязательно сбудется.