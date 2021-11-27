Денежный календарь по фазам Луны на декабрь 2021 года: Когда брать кредит, отдавать долги, делать большие приобретения и покупать подарки на Новый год?

Деньги занимают важную часть в жизни каждого человека. Для того, чтобы понять, в какой день лучше взять кредит, отдать долг или совершить крупную покупку, можно ориентироваться на фазы Луны. Так, астрологи опубликовали Денежный календарь на следующий месяц. Если вы не знаете, когда лучше совершить ту или иную денежную операцию, то посмотрите на то, какие дни в декабре будут более благоприятными для этого.
Если говорить о том, когда лучше давать деньги в долг, то идеально подойдет 9 декабря. Если вас просят занять сумму в любой другой день, то лучше всего воздержаться от этого. Тем не менее, в начале месяца необходимо быть аккуратнее: если просьба от вашего знакомого поступила 3 или 5 декабря, то вам либо долго будут возвращать этот долг, либо вообще его не вернут.
Брать в долг можно в первый день месяца, причем к кому бы вы не обратились, вам, скорее всего не откажут в этом. Ни в коем случае нельзя брать в долг крупные суммы 5, 19 и 29 декабря. Расплачиваться со всеми накопленными задолженностями стоит необходимо 28 декабря, как раз после получения заработной платы, но не стоит делать этого 18 декабря.
Самыми благоприятными днями для вкладов, инвестиций, а также оформления кредитов станут 1 и 7 декабря. В эти же даты можно обменять валюту и совершать все операции, связанные с недвижимостью.
Что касается крупных покупок и закупок подарков для родных и близких на Новый Год, то лучше всего сделать это заранее, в начале месяца, а именно 1 и 8 декабря. Эти даты как раз совпадают с тем периодом, когда в магазинах не будет сильного предпраздничного ажиотажа.