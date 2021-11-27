Антитела, имитирующие вирус, могут объяснить распространение коронавируса и побочные эффекты вакцины

Пандемия COVID-19, вызвавшая около 256 миллионов случаев заболевания и более 5 миллионов смертей во всем мире, бросила вызов ученым и специалистам в области медицины. Исследователи работают над поиском эффективных вакцин и методов лечения, а также над пониманием долгосрочных последствий инфекции, пишет medicalxpress.com.
Хотя вакцины сыграли решающую роль в борьбе с пандемией, исследователи все еще изучают, как и насколько хорошо они работают. Это особенно верно в связи с появлением новых вирусных вариантов и редкими побочными эффектами вакцины, такими как аллергические реакции, воспаление сердца (миокардит) и свертывание крови (тромбоз).
Остаются и критические вопросы о самой инфекции. Примерно у каждого четвертого пациента с COVID-19 сохраняются симптомы даже после выздоровления от вируса. Считается, что эти симптомы, известные как «затяжной COVID», и побочные эффекты вакцин, вызванные иммунным ответом пациента.
В статье, опубликованной сегодня в Медицинском журнале Новой Англии , заместитель председателя Калифорнийского университета в Дэвисе по исследованиям, заслуженный профессор дерматологии и внутренних болезней Уильям Мерфи и профессор медицины Гарвардской медицинской школы Дэн Лонго представляют возможное объяснение разнообразных иммунных реакций на вирус и вакцины.
Антитела, имитирующие вирусОпираясь на классические иммунологические концепции, Мерфи и Лонго предполагают, что сетевая гипотеза лауреата Нобелевской премии Нильса Джерна может помочь в понимании.
Гипотеза Джерна детализирует способ, которым иммунная система регулирует антитела. Он описывает каскад, в котором иммунная система первоначально запускает защитные реакции антител на антиген (например, вирус). Эти же защитные антитела позже могут вызвать новый ответ антител на самих себя, что со временем приведет к их исчезновению.
Эти вторичные антитела, называемые антиидиотипическими антителами, могут связываться с исходными защитными реакциями антител и истощать их. Они могут отражать или действовать как сам оригинальный антиген. Это может привести к побочным эффектам.
Коронавирус и иммунная системаКогда SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм, его спайковый белок связывается с рецептором ACE2, попадая в клетку. Иммунная система отвечает, производя защитные антитела, которые связываются с вторгающимся вирусом, блокируя или нейтрализуя его эффекты.
В качестве формы подавления эти защитные антитела могут также вызывать иммунные ответы с антиидиотипическими антителами. Со временем эти антиидиотипические ответы могут устранить исходные защитные антитела и потенциально привести к ограниченной эффективности терапии на основе антител.
«Интересным аспектом вновь образованных антиидиотипических антител является то, что некоторые из их структур могут быть зеркальным отображением исходного антигена и действовать так же, как он, связываясь с теми же рецепторами, которые связывает вирусный антиген. Это связывание потенциально может привести к нежелательным действия и патологии, особенно в долгосрочной перспективе », - сказал Мерфи.
Авторы предполагают, что антиидиотипические антитела потенциально могут нацеливаться на те же рецепторы ACE2. Блокируя или запуская эти рецепторы, они могут влиять на различные нормальные функции ACE2.
«Учитывая критические функции и широкое распространение рецепторов ACE2 на многих типах клеток, было бы важно определить, могут ли эти регуляторные иммунные ответы быть ответственными за некоторые из сообщаемых нецелевых или долговременных эффектов», - прокомментировал Мерфи. «Эти ответы могут также объяснить, почему такие долгосрочные эффекты могут возникать спустя долгое время после того, как вирусная инфекция прошла».
Что касается вакцин COVID-19, основным используемым антигеном является спайковый белок SARS-CoV-2. По словам Мерфи и Лонго, текущие исследования ответов антител на эти вакцины в основном сосредоточены на начальных защитных ответах и эффективности нейтрализации вирусов, а не на других долгосрочных аспектах.
"Ввиду невероятного воздействия пандемии и нашей зависимости от вакцин в качестве нашего основного оружия существует огромная потребность в более фундаментальных научных исследованиях, чтобы понять, как действуют сложные иммунологические механизмы. Эта потребность следует за тем, что необходимо для поддержания защитных реакций. , а также о потенциальных нежелательных побочных эффектах как инфекции, так и различных типов вакцины против SARS-CoV-2 , особенно в связи с тем, что сейчас применяется бустерная вакцинация», - сказал Мерфи. «Хорошая новость в том, что это проверяемые вопросы, которые могут быть частично решены в лаборатории, и, фактически, они использовались с другими вирусными моделями».