Выходные дни января-2022: Кому заплатят в двойном размере за праздничные дни в январе 2022 года?

Новогодние январские каникулы в начале 2022 года будут особенно длительными, и это связано с тем, как первая неделя грядущего года выпала календарно. Помимо дат, россиян всегда интересует и оплата на эти праздничные дни, причем стоит отметить, что у всех будет возможность получить двойную заработную плату за выходные дни.
Для начала стоит сказать, что официальные выходные дни объявлены с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 1, 2, 8 и 9 числа являются обычными выходными днями, так как их даты выпали на субботу и воскресенье, а 7 января официальным православным праздником, Рождеством Христовым. Таким образом, все россияне будут отдыхать на протяжении десяти дней.
Все десять дней должны оплачиваться работодателями в полной сумме. Так как они являются выходными для всех россиян и установлены законом Российской Федерации, то оплата за них должна поступать каждому трудоустроенному человеку, независимо от его режима работы. Процент для всех высчитывается независимо и одинаково, опираясь на общий процент заработной платы.
Стоит отметить, что если работодатель привлекает вас к дополнительной работе во время выходных праздничных дней, то должна следовать дополнительная оплата труда. То есть, если вы выходите на работу с 31 декабря по 9 января, то вы должны получить в два раза больше. Вы можете сделать это сами, а также попросить своего начальника об этом, но в любом случае, между вами должно быть заключено письменное соглашение.
Помимо этого, в период с 31 декабря по 9 января не стоит брать день отдыха. Если вы думаете, что вам заплатят и за день отгула, и за праздничный день, то вы ошибаетесь. Вам заплатят в одинарном размере только за январские каникулы, а оплата выходного просто сгорит.