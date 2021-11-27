Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 по 29 ноября 2021: как Четверть Луны в гороскопах Девы повлияет на каждого землянина

Мы смотрим на убывающий полумесяц в фазе четверти, восходящий в небе в полночь и заходящий на рассвете.
Это Луна в последней четверти года, и она может принести много плюсов и несколько минусов. Четверть Луны, когда она убывает, может истощить нашу энергию, а Четверть Луны в Деве может не только истощить нас, но и истощить нас по какой-то причине: есть кое-что, что нам еще предстоит выяснить, что-то ... полезное, пишет yourtango.com.
Каждый знак вместе переживает фазы Луны. Однако эта Луна влияет на человека, так же как и весь ход лунных фаз влияет на нас.
Прохождение Луны с 27 ноября по 29 ноября вдохновит нас на серьезные изменения в нашей жизни в будущем.
Это также прекрасное время года для размышлений и размышлений о переменах. В году уже достаточно поздно, чтобы начинать обдумывать что-то новое на год вперед.
Четверть Луны в Деве позволяет нам опираться на наши идеи и делать что-то новое и чудесное в будущем.
Четверть Луны в гороскопах Девы для всех знаков Зодиака с 27 по 29 ноября 2021 года :
Овен(21 марта - 19 апреля)
Ожидайте изменения отношения во время этой лунной фазы, Овен. То, что вы считали верным, оказалось менее чем продуктивным; Другими словами, вы допустили ошибку, но у вас все еще есть шанс поработать над ней и исправить ее.
Открытость для изменений и обучения, и эта четверть луны в Деве будет для вас самым позитивным моментом. Все дело в том, чтобы оставаться открытым.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Четверть Луны в Деве позволяет задуматься о последних изменениях в вашей жизни; и ты в восторге. Вы никогда не думали, что зайдете так далеко, и все же вот вы здесь, добиваете цели и действуете ответственно.
Слушайте свое сердце в это время, не сомневайтесь снова в себе. Если ваше сердце говорит вам, что вы действительно ВЕЛИКИЙ, то верьте этому. Это хороший переход для превращения положительного в суперположительное.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Возможно, это подходящее время для вас, чтобы выплюнуть это, а это означает, что у вас есть что-то, о чем нужно сказать уже больше года, и эта Четверть Луны в Деве больше не желает, чтобы вы держались за это бремя.
Освободите себя, выражая то, что у вас на уме, и верьте, что то, что вы скажете, потенциально может изменить вашу жизнь к лучшему.
Рак(21 июня - 22 июля)
Четверть Луны в Деве приносит с собой стресс и способность видеть то, что вас беспокоит. Транзиты Девы помогают вам улучшить себя, и это именно то, что должно произойти.
Внезапное осознание может заставить вас встать на ноги, готовые к действию.
Здоровье играет важную роль в вашем будущем, как и самоуважение. Четверть Луны в Деве указывает путь к тому, на чем вам нужно сосредоточиться.
Лев(23 июля - 22 августа)
Это хорошее время для вас, чтобы придерживаться курса, а это значит, что вам нужно придерживаться того, что вы начали. Это хорошее время для вас, чтобы показать Вселенной, из чего вы сделаны, чтобы оставаться верным себе.
Не отступайте, когда вам угрожают. Четверть Луны в Деве показывает вам, что вы действительно правы в том, о чем хотите, чтобы другие знали. Не стесняйтесь делиться своими мыслями, потому что вы можете быть полезны только во время этого перехода.
Дева(23 августа - 22 сентября)
То, что вы думаете, вы становитесь. Вы собираетесь пережить высшую фазу Закона Притяжения в своей жизни. Четверть Луны в Деве позволяет ясно видеть; это означает, что то, что вы все время думали, было правдой - было ИСТИННОЙ.
Вы правы, и эта правильность позволяет еще больше доверять собственным инстинктам. Вы доказали свою точку зрения другим и теперь требуете уважения. Ваша голова ясна, и ваш ум работает на полную мощность.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Четверть Луны в Деве заставляет вас осознать свою духовную сторону. Вы слишком сильно сконцентрировались на финансах, и, хотя это никогда не бывает плохо, вы начали пренебрегать той стороной себя, которая связана с духом.
Вы можете пережить момент, когда поймете без каких-либо колебаний, что вам нужно сделать шаг назад от денежных схем, чтобы вы могли больше посвятить себя духовным медитативным практикам.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Этот транзит, Четверть Луны в Деве, окажет на вас интересное влияние. Вы поймете, что в вашей жизни есть кто-то, кому не место.
Может оказаться, что вы просто не хотите, чтобы они больше появлялись в вашей жизни, потому что вы их переросли. Это может быть конец старой дружбы, но иногда должен случиться конец, и в большинстве случаев окончание ведет к новому началу.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Следующие несколько дней вы проведете глубоко в своем уме, поскольку Четверть Луны в Деве отправит вас в то место, куда вы любите идти: Страну Анализа, где вы можете отойти и во всем разобраться.
Вы действительно чувствуете утечку, когда Луна убывает, но это притяжение энергии работает как механизм отступления, который возвращает вас обратно в себя, где вы можете собрать воедино части всего, что вы пытаетесь понять вокруг себя.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Было бы почти невозможно заставить вас перестать думать о работе или зарабатывании денег, но Четверть Луны в Деве может просто на время сбить вас с курса.
Семейные дела манят, и вы должны заботиться о них, даже если вам это не нравится. Вы не будете чувствовать себя подготовленным к сейсмическим семейным событиям, но вам нужно будет сосредоточить свое внимание, чтобы вы могли хотя бы принести свою лучшую игру.
Водолей(20 января - 18 февраля)
То, что могло начаться как спор в начале месяца, теперь превратилось в тотальную войну к тому времени, когда здесь Четверть Луны в Деве. Зачем заниматься этим дальше? Это только усиливает боль, и на этом этапе вы сами становитесь частью причинения этой боли.
Убывающая энергия этой Четверти Луны измотает вас; ваша психика может не чувствовать этого, но здесь есть правда: вы не ладите с кем-то в своей жизни, и все это рано или поздно должно закончиться.
Рыбы(19 февраля - 10 марта)
Эта последняя четверть Луны в Деве заставит вас почувствовать себя обделенным и проигнорированным. Есть вещи, которых вы не понимаете - люди, которых вы не можете «понять» - вы примете их слова и действия близко к сердцу и почувствуете себя плохо из-за того, что, по вашему мнению, они говорят вам.
Однако ваша проблема гораздо шире, чем «другие люди», это ваша интерпретация того, что они говорят. Они не всегда ужасны для вас. Вы должны оставаться открытыми, чтобы не воспринимать все так серьезно.