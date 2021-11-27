Какие продукты запрещены на праздничном столе в новогоднюю ночь 31 декабря для встречи Нового 2022 года – года Тигра?

До Нового Года осталось чуть больше месяца, и к его празднованию пора активно готовиться. В том числе, в подготовку к этому большому празднику входит и приготовление необходимых блюд. Важно понимать, что некоторые продукты категорически запрещены из-за вкусов символа грядущего года, Голубого Водяного Тигра, которому необходимо угодить, чтобы ваш год был удачным и счастливым.
В первую очередь, стоит отметить, что Тигр считается очень строптивым животным, у которого всегда меняется настроение. Однако, благодаря тому, что его знак будет находиться в стихии Воды, его характер будет немного помягче, и животное будет менее требовательным. Тем не менее, стоит уделять немалое внимание его предпочтениям.
Ни для кого не секрет, что Тигр является хищным животным. В связи с этим, нельзя ставить на стол блюда из дичи, потому что он не любит делиться своей добычей. Лучше всего приготовить что-то из мяса курицы, говядины, баранины или свинины. Помимо этого, Тигр не любит рыбу, поэтому нельзя готовить рыбные блюда и ставить их в центр стола. Но это не запрещает использовать нарезку из красной или белой рыбы, а также бутерброды с икрой в качестве закуски.
Для того, чтобы угодить символу 2022 года, необходимо отказаться от соусов и приправ. Тигр любит натуральные запахи и вкусы и не воспринимает ароматы специй и других добавок. Все должно сохранять свой естественный вкус.
Помимо этого, стоит свести к минимуму сладкие блюда. Тигр не любит сахар, поэтому десертов на вашем новогоднем столе должно быть очень мало. То же самое касается злаковых гарниров, вместо которых можно использовать свежие овощи.