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МЧС поможет семьям погибших в шахте Кузбасса пяти горноспасателей, в том числе с образованием детей

7:55:5511/27/2021
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Врио главы МЧС Чуприян встретился с родственниками погибших сотрудников и сообщил, что им положены выплаты, как и семьям погибших горняков.

Горноспасатели перед операцией по спасению. Фото: Wikimedia Commons

В МЧС РФ окажут всю необходимую помощь для семей пяти горноспасателей, погибших в шахте «Листвяжная». Об этом заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.

- В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьей мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей, - отметил Чуприян.

Он встретился с родственниками погибших сотрудников и сообщил, что им положены выплаты, как и семьям погибших горняков. Чуприян выразил соболезнования и добавил, что погибшие горноспасатели спасатели — мужественные люди, выбравшие сложную профессию.

- Горноспасатель - это последняя надежда попавших в беду шахтеров, - добавил врио главы МЧС.

В шахте «Листвяжная» погибли пять горноспасателей, троих похоронят в воскресенье 28 ноября, тела двоих пока находятся под землей.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Кемеровской области объявлен трехдневный траур после гибели 51 человека. В шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. На тот момент под землей находились 285 человек, большая часть была эвакуирована. Горноспасатели отправились вызволять оставшихся, однако из отозвали из-за угрозы взрыва. В настоящее время в больницах находятся 49 человек, из которых 11- горноспасатели.

После трагедии руководители шахты стали фигурантами уголовного дела о нарушениях требований безопасности. Также накажут и проверяющих, бывших на "Листвяжной" незадолго до трагедии.

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