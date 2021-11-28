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Как бороться с гриппом на фоне пандемии коронавируса зимой 2021-2022 года?

5:30:1511/27/2021
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Вакцинация от коронавируса не защищает от гриппа, который у некоторых может вызвать серьезные осложнения.

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 начался сезон простуд и гриппа. Фото: Pixabay.com

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 сезон простуд и гриппа. В этом году обеспокоенность вызывает раннее появление респираторно-синцитиального вируса, а также неопределенный сезон гриппа после умеренного в прошлом году из-за того, что многие люди изолированы и носят маски.

Так как же защитить себя и свою семью, пишет medicalxpress.com?

Доктор Нипуни Раджапаксе, врач-педиатр-инфекционист Детского центра клиники Майо, имеет больше.

Разрешение на вакцинацию детей от 5 лет и старше от COVID-19 является вздохом облегчения для многих семей, стремящихся защитить своих детей от COVID-19.

«Это также помогает нашим детям и семьям вернуться к своим обычным занятиям, надеюсь, с меньшими неудобствами», - говорит д-р Раджапаксе.

Однако вакцинация от COVID-19 не защищает от гриппа, который у некоторых может вызвать серьезные осложнения.

«Мы знаем, что маленькие дети, пожилые люди, люди с ослабленной иммунной системой и беременные люди подвергаются более высокому риску тяжелого заболевания гриппом».

В то время как здоровые люди обычно выздоравливают в течение недели или двух, у людей с высоким риском может развиться бронхит, ушные инфекции и, что самое серьезное, пневмония.

«Мы определенно рекомендуем всем сделать прививку от гриппа в этом году», - говорит д-р Раджапаксе. «Это будет и дальше оставаться одним из наиболее эффективных способов предотвращения передачи и заражения гриппом».

Центры по контролю и профилактике заболеваний и клиника Мэйо рекомендуют вакцинировать от гриппа всех в возрасте 6 месяцев и старше.

По словам доктора Раджапаксе, не только вакцинация, но и соблюдение правил гигиены рук, ношение маски в общественных местах и избегание больных - это способы предотвратить передачу гриппа, респираторно-синцитиального вируса и других респираторных вирусов.

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