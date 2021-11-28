Как бороться с гриппом на фоне пандемии коронавируса зимой 2021-2022 года?

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 сезон простуд и гриппа. В этом году обеспокоенность вызывает раннее появление респираторно-синцитиального вируса, а также неопределенный сезон гриппа после умеренного в прошлом году из-за того, что многие люди изолированы и носят маски.
Так как же защитить себя и свою семью, пишет medicalxpress.com?
Доктор Нипуни Раджапаксе, врач-педиатр-инфекционист Детского центра клиники Майо, имеет больше.
Разрешение на вакцинацию детей от 5 лет и старше от COVID-19 является вздохом облегчения для многих семей, стремящихся защитить своих детей от COVID-19.
«Это также помогает нашим детям и семьям вернуться к своим обычным занятиям, надеюсь, с меньшими неудобствами», - говорит д-р Раджапаксе.
Однако вакцинация от COVID-19 не защищает от гриппа, который у некоторых может вызвать серьезные осложнения.
«Мы знаем, что маленькие дети, пожилые люди, люди с ослабленной иммунной системой и беременные люди подвергаются более высокому риску тяжелого заболевания гриппом».
В то время как здоровые люди обычно выздоравливают в течение недели или двух, у людей с высоким риском может развиться бронхит, ушные инфекции и, что самое серьезное, пневмония.
«Мы определенно рекомендуем всем сделать прививку от гриппа в этом году», - говорит д-р Раджапаксе. «Это будет и дальше оставаться одним из наиболее эффективных способов предотвращения передачи и заражения гриппом».
Центры по контролю и профилактике заболеваний и клиника Мэйо рекомендуют вакцинировать от гриппа всех в возрасте 6 месяцев и старше.
По словам доктора Раджапаксе, не только вакцинация, но и соблюдение правил гигиены рук, ношение маски в общественных местах и избегание больных - это способы предотвратить передачу гриппа, респираторно-синцитиального вируса и других респираторных вирусов.