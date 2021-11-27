15 декабря – день пророка Аввакума: история жизни святого, приметы и о чем просят его в молитвах

Ежегодно 15 декабря православная церковь отмечает день памяти святого пророка Аввакума, являющегося восьмым из двенадцати пророков. Этот праздник в народе получил название Аввакумов день.
Фактов о пророке Аввакуме осталось очень мало. На данный момент известно то, что он был потомком рода Симеона, жил и использовал свой дар пророчества и предсказания примерно в 7 веке до нашей эры. Он предсказал разрушение храма в Иерусалиме, пленение евреев в Вавилоне, а также то, что после всех тяжб они вернутся на родину. За всю свою жизнь Аввакум написал книгу, в которой повествуется об избавлении от грехов, от людских пороков в виде злобы, насилия и жестокости, и о спасении душ грешников.
В основном молитвы на Аввакумов день направлены на здоровье детей. Матери молятся пророку об избавлении детей от тревоги и бессонницы, об их крепком здоровье и счастье. Также молитвы, адресованные святому, помогают избавить дом от ночниц — нечистую силу, пугающую детей ночами.
Несколько традиций праздника.
В этот день хозяйки пекли много пирогов, накрывали богатый стол для гостей. Существовала примета: если гость в этот день придет и с аппетитом отведает хозяйских пирогов, то в будущем в семье будет пополнение, а уже имеющиеся дети будут крепкими и здоровыми. Также хозяйки выставляли свои пироги к воротам. Их оставляли для нищих, но, если выпечку никто не трогал до заката солнца, то хозяйки раздавали пирожки соседям.
Также была примета в Аввакумов день читать заговор на воду: «Водичка, водичка возьми от дитя "родничку", Богородица помоги и недуг от дитя убери. Аминь!». В основном заговорами занимались взрослые женщины, поскольку считалось, что они более умелые и сильные, знают, как отпугнуть от маленьких детей с помощью заговоренной воды злых духов. Водой умывали детей, после чего надевали на них чистую холщовую рубашку и укладывали спать. Если ребенок в эту ночь хорошо спал, то на утро рубашку сжигали, а пепел от нее разбрасывали по огороду или ближайшему полю.
Погодные приметы.
1. Многое снега в этот день — к большому количеству травы летом. 2. Мороз с утра у потеплению. 3. Иней на окнах — к хорошему урожаю зерновых культур. 4. Зимние узоры украшают окна — природа весной рано зазеленеет. 5. Сороки сидят на верхушках деревьев — к сильному ветру. 6. Сороки ходят, перекатываясь с боку на бок — к теплой зеленой весне. 7. Воробьи громко чирикают и скачут по двору — к потеплению. 8. Вороны громко и сильно каркают — к обильному снегопаду.