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Обряд на любовь: как заговорить красную нить во время роста луны и обрести желанные отношения

4:00:1512/7/2021
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Лучшим временем для проведения обрядов является периоды новолуния и полнолуния. Совсем скоро наступит последнее полнолуние 2021 года.

С помощью красной нити можно провести мощный ритуал. Фото: Pxfuel.com
С помощью красной нити можно провести мощный ритуал. Фото: Pxfuel.com

Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы провести мистический обряд на привлечение хорошего в свою жизнь. Некоторые крайне скептически относятся к таким манипуляциям, а другие охотно проводят и видят результаты в своей жизни. Без сомнений, лучшим периодом для всевозможных ритуалов, обрядов и заговоров являются новолуние и полнолуние. Если последнее новолуние 2021 года уже позади, то последнее полнолуние вот-вот наступит.

19 декабря каждый желающий сможет воспользоваться энергией полной Луны в своих личных интересах. Если сделать все правильно, можно изменить жизнь в лучшую сторону. Для многих ритуалов нужно совсем немного. Мы расскажем о мощном обряде на привлечение любви в свой дом.

Для его проведения понадобятся красная нить, свеча и наступление ночи. Лучше всего заняться обрядом в полночь, в самый пик полнолуния. Необходимо поставить свечу на подоконник или стол, занавесить все окна в доме и выключить весь свет. Нужно зажечь свечу и обмотать ее алой ниточкой по всей длине. Вся энергетика будет притянута к пламени свечи. Ваша задача смотреть на пламя и пытаться разглядеть в нем образ. Он может проявиться как в кончиках огня, так и в тени, падающей на стену. Необязательно, что вы увидите буквально человека. Это может быть фигура или мыслительная ассоциация с определенным объектом или чувством. Когда вы поймете, что свеча имеет в виду, нужно произнести следующее:

— Из пламени в жизнь — воплотитесь чувства, сделайте жизнь яркой, как горящая свеча.

Считается, что после проведения этого обряда нужно приглядываться к окружающим и искать человека, который проявит к вам интерес. На это может уйти около 6 месяцев.

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