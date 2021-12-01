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Обычная проверка кожи может спасти вам жизнь: когда есть риск онкологии?

7:00:5611/30/2021
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Если вы заметили пятно, которое отличается от других, меняется, чешется или кровоточит, вам следует записаться на прием к дерматологу.

Чтобы провести осмотр кожи, посмотрите на свое тело в зеркало в полный рост. Фото: Pixabay

Это может показаться драматичным, но проверка кожи спасает жизни. Поощряя людей выполнять рутинные самоанализы, Американская академия дерматологии (AAD) делится некоторыми тематическими исследованиями, которые привели к важным открытиям.

Ричард Данзер из Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, во время самообследования кожи обнаружил на спине большую болезненную кисту. Дерматолог доктор Бриттани Смирнова обследовала его, позже у него был диагностирован рак легких, и ему было проведено жизненно важное лечение, пишет medicalxpress.com.

Когда у Джона Ахерна из Феникса появились темные синяки на ногах, дерматолог доктор Линдси Акерман заподозрил, что у него серьезная проблема с кровью. Она сотрудничала со специалистом по гематологии-онкологии, который диагностировал у Эйхерна лейкемию. Сейчас у него ремиссия после трансплантации костного мозга.

Заметив изменения в родинке на пальце ноги, Ивонн Бэзил из Плано, штат Техас, обратилась к дерматологу, и в результате биопсии в офисе у нее была диагностирована меланома. Сейчас у нее нет рака.

«Регулярные осмотры кожи имеют решающее значение для раннего выявления рака кожи и других кожных заболеваний», - сказал президент AAD доктор Кен Томеки в пресс-релизе академии. «Мы призываем всех регулярно проводить самообследование кожи, чтобы своевременно выявлять любые изменения».

Вы можете самостоятельно проверить кожу дома, а затем проконсультироваться с дерматологом, если заметите что-то беспокоящее. Академия предлагает использовать инициалы A, B, C, D, E во время самостоятельного экзамена.

А означает асимметрию, когда одна половина пятна не похожа на другую. B - для границы, когда пятно имеет неправильную, зубчатую или плохо очерченную границу, C - для цвета, когда пятна имеют цветовые вариации от одной области к другой. D - диаметр. Меланомы обычно больше 6 миллиметров, что примерно равно размеру ластика для карандашей. E для развития. Пятно отличается от остальных либо меняет размер, форму или цвет.

Чтобы провести осмотр кожи, посмотрите на свое тело в зеркало в полный рост. Посмотрите на свои подмышки, предплечья и ладони. Посмотрите на свои ноги между пальцами ног и на ступни. Осмотрите шею и кожу головы, а также спину и ягодицы с помощью ручного зеркала.

Если вы заметили пятно, которое отличается от других, меняется, чешется или кровоточит, вам следует записаться на прием к дерматологу.

Рак кожи - самый распространенный вид рака в Соединенных Штатах, каждый день ему диагностируют около 9500 человек.

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онкологияракрак кожи
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