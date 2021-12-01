Вейпинг меняет гены точно также, как обычные сигареты, и приводит к раку: исследование

С тех пор, как они появились на рынке, электронные сигареты рекламировались как безопасная альтернатива табачным сигаретам для взрослых курильщиков. Когда исследования стали предполагать обратное, многие задались вопросом, виновато ли по-прежнему курение в побочных эффектах, поскольку большинство вейперов либо "двойные потребители", которые также курят сигареты, либо ранее курили.
Команда исследователей из Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии продемонстрировала, что - независимо от последствий предшествующего курения - использование электронных сигарет связано с неблагоприятными биологическими изменениями, которые могут вызвать заболевание. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что вейперы испытывают ту же картину изменений в регуляции генов, что и курильщики, хотя изменения более значительны у курящих людей, пишет medicalxpress.com.
«В нашем исследовании впервые изучаются биологические эффекты вейпинга у взрослых пользователей электронных сигарет с одновременным учетом их воздействия курения в прошлом», - сказал Ахмад Бесаратиния, доктор философии, автор-корреспондент и профессор исследований в области народонаселения и общественности. науки о здоровье в Медицинской школе Кека. «Наши данные показывают, что вейпинг, как и курение, связан с нарушением регуляции митохондриальных генов и нарушением молекулярных путей, участвующих в иммунитете и воспалительной реакции, которые регулируют состояние здоровья по сравнению с болезненным состоянием».
Изоляция последствий курения от куренияИсследователи набрали разнообразную группу из 82 здоровых взрослых людей и разделили их на три категории: нынешние вейперы, курящие и не курящие; люди, которые курят исключительно сигареты; и контрольная группа, состоящая из никогда не куривших и никогда не куривших вейперов. Они провели исчерпывающие личные интервью, чтобы получить подробную историю вейпинга и курения от каждого участника. Команда проверила истории болезни, выполнив биохимический анализ крови участников, чтобы измерить концентрацию котинина, продукта распада никотина.
Используя секвенирование следующего поколения и биоинформатический анализ данных, исследователи затем провели полногеномный поиск изменений в регуляции генов в клетках крови каждого из участников. Когда нормальная регуляция генов нарушается и гены перестают регулироваться, это нарушение регуляции может нарушить функцию генов, что приведет к заболеванию.
Для нынешних вейперов они дополнительно выполнили компьютерное моделирование, чтобы определить, связана ли обнаруженная дисрегуляция гена с интенсивностью и продолжительностью их текущего курения или с интенсивностью и продолжительностью их курения в прошлом.
«Мы обнаружили, что более 80% нарушений регуляции генов у вейперов коррелировали с интенсивностью и продолжительностью текущего курения», - сказал Бесаратиния. «При этом ни одна из обнаруженных нарушений регуляции гена у вейперов не коррелировала с их предыдущей интенсивностью или продолжительностью курения».
Эффекты вейпинга отражают эффекты куренияВ предыдущем исследовании Бесаратиния и его команда показали, что у пользователей электронных сигарет развиваются некоторые из тех же связанных с раком молекулярных изменений в тканях ротовой полости, что и у курильщиков сигарет. Они также обнаружили, что у вейперов были такие же связанные с раком химические изменения в геноме, что и у курильщиков.
В этом исследовании они обнаружили, что как у вейперов, так и у курильщиков митохондриальные гены являются предпочтительными мишенями для нарушения регуляции генов. Они также обнаружили, что у вейперов и курильщиков наблюдается значительное нарушение регуляции генов иммунного ответа.
Бесаратиния говорит, что результаты не только новы и значительны, но и взаимосвязаны, поскольку растущие данные показывают, что митохондрии играют решающую роль в иммунитете и воспалении.
«Когда митохондрии перестают функционировать, они высвобождают ключевые молекулы», - сказал Бесаратиния. «Высвободившиеся молекулы могут действовать как сигналы для иммунной системы, вызывая иммунный ответ, который приводит к воспалению, что не только важно для поддержания здоровья, но также играет решающую роль в развитии различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, метаболические заболевания и рак ».
Вейпингом занимаются не только взрослые. По оценкам Центров по контролю за заболеваниями, более 2 миллионов учащихся средних и старших классов в США сообщают об использовании электронных сигарет. Бесаратиния говорит, что это одна из основных причин, почему исследования команды так важны для информирования политики в отношении вейпинга .
«Учитывая популярность электронных сигарет среди молодых людей, никогда не куривших, наши выводы будут важны для регулирующих органов», - сказал Бесаратиния. «Чтобы защитить общественное здоровье, эти агентства срочно нуждаются в научных доказательствах для регулирования производства, распространения и маркетинга электронных сигарет».
Затем команда планирует выявить и исследовать химические вещества, общие как для паров электронных сигарет, так и для сигаретного дыма, чтобы выяснить, какие из них могут вызывать аналогичные неблагоприятные эффекты у вейперов и курильщиков.