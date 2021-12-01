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Губернатор Травников подписал отставку главы минстроя Новосибирской области: Иван Шмид ушел добровольно

3:47:5112/1/2021
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Не исключают, что отставка может быть связана со сложной ситуацией на строительстве ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт ушёл в отставку. Фото: Правительство Новосибирской области

Глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт уходит в отставку. По информации издания «Континент Сибирь», которое ссылается на собственные источники, министр покидает пост со 2 декабря.

Шмидт написал заявление об увольнении по собственному желанию пару недель назад и ушел на больничный. Губернатор региона Андрей Травников принял отставку с 1 декабря.

Не исключают, что отставка может быть связана со сложной ситуацией на строительстве ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Иван Шмидт стал исполнять обязанности министра строительства Новосибирской области в 2017 году, после отставки Сергея Боярского. В октябре 2018 года Шмидта назначили министром.

Летом 2021 года  Травников возложил на Шмидта персональную ответственность за строительство крупных инфраструктурных проектов, в том числе ледовой арены. Тогда же вице-премьер  Дмитрий Чернышенко указал на низкие темпы строительства важного объекта.

Возможно, новым главой минстроя стать Алексей Кондратьев,  начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

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