Губернатор Травников подписал отставку главы минстроя Новосибирской области: Иван Шмид ушел добровольно

Глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт уходит в отставку. По информации издания «Континент Сибирь», которое ссылается на собственные источники, министр покидает пост со 2 декабря.
Шмидт написал заявление об увольнении по собственному желанию пару недель назад и ушел на больничный. Губернатор региона Андрей Травников принял отставку с 1 декабря.
Не исключают, что отставка может быть связана со сложной ситуацией на строительстве ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.
Иван Шмидт стал исполнять обязанности министра строительства Новосибирской области в 2017 году, после отставки Сергея Боярского. В октябре 2018 года Шмидта назначили министром.
Летом 2021 года Травников возложил на Шмидта персональную ответственность за строительство крупных инфраструктурных проектов, в том числе ледовой арены. Тогда же вице-премьер Дмитрий Чернышенко указал на низкие темпы строительства важного объекта.
Возможно, новым главой минстроя стать Алексей Кондратьев, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.