Календарь вещих снов по лунному календарю на декабрь 2021 года: даты, в которые сны посылают весть о вашем будущем

Каждый слышал, что с четверга на пятницу сны становятся вещими. Однако далеко не все знают, что лунный календарь также может рассказать о том, когда ждать вещий сон, ведь существуют разные дни для их появления.
В какие дни можно увидеть вещий сон?
Вещие сны в этом месяце могут присниться в следующие дни: 1, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 и 31 декабря. В эти дни каждый человек может увидеть то, что произойдет с ним. При этом стоит помнить, что воспринимать сон буквально ни в коем случае нельзя. Следует понимать, что каждый сюжет имеет определенный смысл или интерпретацию. Если вам приснился конец света, не нужно думать, что вот-вот в действительности наступит катаклизм. Это может означать приближающуюся беду или ваш эмоциональный упадок. Именно поэтому многие люди используют сонники для растолкования своих сновидений.
Также специалисты утверждают, что причиной появления вещего сна могут стать стрессовые обстоятельства, которые человек прожил при бодрствовании, новые знания, впечатления, физическая или эмоциональная усталость. Причин много и каждая предполагает объяснение тому или иному вещему сну.
Отметим, что лунный календарь помогает не только в вопросах вещих снов. С помощью него можно подобрать самые лучшие дни для любого дела: от приготовления квашеной капусты и уборки дома до похода в салон красоты и планирования важных дел. Но и этим лунный календарь не ограничивается. Считается, что с его помощью можно найти самые лучшие дни для проведения мистических обрядов, ритуалов и заговоров. При этом стоит помнить, что, согласно лунному календарю, существуют и постоянные дни для проведения ритуалов — новолуния и полнолуния. Обычно именно в них проводят самые мощные обряды.