Официальные поздравления в честь Дня банкира 2 декабря

Работником банка ведь быть нелегко.
За вредность им следует пить молоко,
Ведь столько возни с документами много
И дела нелегкого и непростого.
Сплошные уставы, приказы и бланки,
Что требуют вновь повышения планки.
Усердия много, внимания тоже,
Иначе ошибки бывают дороже.
Желаем мы вам лишь приятной работы,
Успешно сдавать годовые отчеты,
Клиентов хороших вам только всегда
И в гору успешно чтоб шли все дела!
Вы все готовы подсчитать:
Проценты, вклады и доходы!
Я вам желаю отдыхать,
Ну, хоть немного, от работы!
Пусть все отчеты подождут,
Пора вам жизнью наслаждаться!
Пусть море радостных минут
Заставят вас заулыбаться!
Желаю много ясных дней,
Достатка, сил, добра, терпения,
Любви и преданных друзей,
В карьере только продвижения!
Кредиты, карты, вклады,
Проценты, векселя.
Расчеты, депозиты,
Забыть о них нельзя.
И день, и ночь, как белка,
Все будни в колесе.
Любая переделка,
Всегда покой в душе.
Желаем Вам терпенья,
Немного вдохновения.
Приветливых клиентов,
Блистательных моментов!
Стихи: Поздравок
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