Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Официальные поздравления в честь Дня банкира 2 декабря

10:40:1812/1/2021
0

Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ — День банковского работника.

День банковского работника

Работником банка ведь быть нелегко.
За вредность им следует пить молоко,
Ведь столько возни с документами много
И дела нелегкого и непростого.

Сплошные уставы, приказы и бланки,
Что требуют вновь повышения планки.
Усердия много, внимания тоже,
Иначе ошибки бывают дороже.

Желаем мы вам лишь приятной работы,
Успешно сдавать годовые отчеты,
Клиентов хороших вам только всегда
И в гору успешно чтоб шли все дела!

День банковского работника

Вы все готовы подсчитать:
Проценты, вклады и доходы!
Я вам желаю отдыхать,
Ну, хоть немного, от работы!

Пусть все отчеты подождут,
Пора вам жизнью наслаждаться!
Пусть море радостных минут
Заставят вас заулыбаться!

Желаю много ясных дней,
Достатка, сил, добра, терпения,
Любви и преданных друзей,
В карьере только продвижения!

День банковского работника

Кредиты, карты, вклады,
Проценты, векселя.
Расчеты, депозиты,
Забыть о них нельзя.

И день, и ночь, как белка,
Все будни в колесе.
Любая переделка,
Всегда покой в душе.

Желаем Вам терпенья,
Немного вдохновения.
Приветливых клиентов,
Блистательных моментов!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень банковского работника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Выплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может сделать заявление на большой пресс-конференции в декабре8
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 декабря 2021 в России и мире
В Бердске снесли опасную заброшку, за которую получил нагоняй от мэра уволенный вскоре директор УЖКХ Максим Совбанов7
Пять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 202115

Последние новости

Магнитная буря 2 декабря 2021: волнения силой в три балла вызовет на магнитосфере непредсказуемое Солнце
10:45:23 12/1/2021
Магнитная буря 2 декабря 2021: волнения силой в три балла вызовет на магнитосфере непредсказуемое Солнце
Официальные поздравления в честь Дня банкира 2 декабря
10:40:18 12/1/2021
Официальные поздравления в честь Дня банкира 2 декабря
Еще одну потенциальную причину болезни Альцгеймера открыли учёные
10:30:02 12/1/2021
Еще одну потенциальную причину болезни Альцгеймера открыли учёные
NASA открыло секрет, где будет полностью видно полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года?
10:00:56 12/1/2021
NASA открыло секрет, где будет полностью видно полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года?
Сила антител к коронавирусу зависит от возраста и пола: у кого иммунитет сильнее - у мужчин или женщин?
9:30:34 12/1/2021
Сила антител к коронавирусу зависит от возраста и пола: у кого иммунитет сильнее - у мужчин или женщин?
Определить постковидный синдром скоро можно будет при помощи теста
9:15:06 12/1/2021
Определить постковидный синдром скоро можно будет при помощи теста
Майкл Мосли предостерегает от обычных закусок, которые могут помешать похудению: «Избегайте их!»
9:00:33 12/1/2021
Майкл Мосли предостерегает от обычных закусок, которые могут помешать похудению: «Избегайте их!»
Молнупиравир при коронавирусе эффективен, но может нести опасность для беременных
8:30:36 12/1/2021
Молнупиравир при коронавирусе эффективен, но может нести опасность для беременных
Сифилис возвращается во всем мире: генетические исследования это подтвердили
8:15:37 12/1/2021
Сифилис возвращается во всем мире: генетические исследования это подтвердили
Постковидный синдром: нарушения дыхания, синдром хронической усталости - что еще?
8:00:11 12/1/2021
Постковидный синдром: нарушения дыхания, синдром хронической усталости - что еще?