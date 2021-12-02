Сифилис возвращается во всем мире: генетические исследования это подтвердили

Наиболее полное на сегодняшний день геномное исследование сифилиса выявило недавнее возрождение этой болезни во всем мире.
Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Nature Microbiology, существует широкое распространение сифилиса во всем мире, особенно за последние 20 лет.
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), Института Wellcome Sanger, Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании и их сотрудники составили карту недавнего возрождения болезни во всем мире. Они обнаружили почти идентичные образцы сифилиса в 14 странах, при этом мировая популяция сифилиса состоит из двух линий, SS14 и Nichols.
Подробный анализ этих клонов дает важную информацию о генетическом разнообразии сифилиса, что имеет значение для дизайна вакцины и устойчивости к противомикробным препаратам, пишет medicalxpress.com.
Сифилис - одна из наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) во всем мире, с приблизительно шестью миллионами случаев инфицирования ежегодно. Вызывается бактерией Treponema pallidum, она легко поддается лечению, хотя симптомы могут исчезнуть до того, как человек поймет, что они инфицированы, или могут не появиться вовсе. Если не лечить сифилис, он может вызвать серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем.
Инфекции сифилиса, возникающие во время беременности, могут передаваться ребенку, вызывая врожденный сифилис. Это вторая ведущая причина мертворождений во всем мире и может иметь серьезные последствия для развития у доношенных детей. Это можно предотвратить путем раннего обследования и лечения во время беременности. Врожденный сифилис чаще встречается в странах, где нет таких программ скрининга.
Для этого исследования, финансируемого Wellcome, исследователи LSHTM и Wellcome Sanger Institute координировали сбор 726 образцов сифилиса из 23 стран. Это включало регионы с хорошей выборкой, такие как США и Западная Европа, а также регионы с плохой выборкой, такие как Центральная Азия, Австралия и Африка.
Институт Сэнгера секвенировал геном каждого образца и провел филогенетический и кластерный анализ, чтобы составить карту глобальной популяции сифилиса.
Поскольку изменения ДНК происходят с известной и предсказуемой скоростью с течением времени, можно установить родственные связи между различными последовательностями. Команда обнаружила, что все образцы произошли всего от двух глубоко разветвленных линий, Nichols и SS14. Обе линии в настоящее время циркулируют в 12 из 23 выбранных стран, и почти идентичные образцы присутствуют в 14 из этих стран.
Доктор Мэтью Бил, первый автор исследования из Института Велком Сэнгера, сказал: «Доминирующие линии сифилиса, инфицировавшие пациентов до 1983 года, не были такими же, как те, что заражают пациентов сегодня. Наш анализ показывает, что в конце 1990-х годов возникло узкое место среди населения, которое указывает на значительное сокращение популяции T. pallidum, скорее всего, в результате кризиса, связанного с ВИЧ / СПИДом. С точки зрения общественного здравоохранения вызывает беспокойство то, что наличие почти идентичных образцов во многих странах указывает на то, что болезнь передается во всем мире на регулярной основе. Сифилис вернулся, и он стал глобальным ».
Заболеваемость сифилисом снизилась в 1980-х и 1990-х годах, отчасти из-за более безопасной сексуальной практики после эпидемии ВИЧ / СПИДа. Но в последние десятилетия сифилис снова увеличился, увеличившись более чем на 300% в некоторых странах с 2010 года. Сифилис непропорционально поражает мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), в некоторых странах - например, 90% случаев сифилиса в Великобритании в 2017 году были среди МСМ. .
Доктор Хелен Файфер, старший автор статьи из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), сказала: «Рост числа случаев сифилиса в последние десятилетия вызывает серьезное беспокойство. Это инфекция, передающаяся половым путем, которая легко может остаться незамеченной. большая доля случаев, диагностированных на латентной стадии среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), в последние годы. Рост заболеваемости сифилисом среди гетеросексуалов также вызывает озабоченность из-за риска врожденного сифилиса. Любой, кто вступает в половые отношения с новыми или случайными партнерами, должен используйте презерватив и пройдите тестирование - ИППП могут иметь серьезные последствия для здоровья людей и здоровья их нынешних или будущих сексуальных партнеров ».
Исследование является ценным ресурсом для понимания генетического разнообразия T. pallidum, которое будет иметь значение для дизайна вакцины и устойчивости к лекарствам. Многие из секвенированных образцов были устойчивы к макролидам, классу антибиотиков, используемых для лечения многих ИППП, хотя ни один из них не показал устойчивости к наиболее распространенному лечению сифилиса - бензатин-бензилпенициллину. Любая вакцина от сифилиса должна быть адаптирована к наиболее распространенным линиям T. pallidum, находящимся в настоящее время в обращении.
Профессор Николас Томсон, старший автор исследования LSHTM и Института Велкома Сэнгера, сказал: «Это были огромные логистические усилия, чтобы объединить это исследование, и мы не смогли бы сделать это без наших международных сотрудников. Мы хотели развивать эту область. геномики сифилиса, и эти данные обеспечивают прочную основу для будущих исследований. В сочетании с недавней возможностью культивирования T. pallidum в лаборатории, в настоящее время в этой области ведется активная деятельность, что важно, поскольку сифилис быстро становится неотложной общественной проблемой со здоровьем."