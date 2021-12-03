В Москве водитель Cadillac Escalade расстрелял такси. Объявлен план перехват

В Москве сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля Cadillac Escalade. Мужчина расстрелял человека на одной из дорог в центре столицы. Все случилось на 2-й Брестской улице. Сообщается, что жертва и злоумышленник находились на одной дороге, где между ними случился конфликта, в ходе словесной перепалки водитель открыл стрельбу. После чего он пытался помочь пострадавшему, однако позже решил скрыться с места преступления. По предварительной информации, машина принадлежит Дмитрию Махалову, однако неизвестно, кто находился за рулем.
В результате инцидента пострадал один человек. Им оказался 34-летний Алманбет Абдрахманов, предположительно, водитель такси. Врачи госпитализировали мужчину в медучреждение.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Нью-Йорке мужчина с дробовиком в руках разгуливал у здания ООН в течение трех часов. Известно, что он прислонял оружие к своему подбородку и пытался совершить суицид. Однако полицейские вели с ним переговоры. Позже 60-летнего злоумышленника удалось задержать, выяснилось, что он приехал в Нью-Йорк из штата Флорида и поселился в отеле. Сотрудники полиции провели обыск в его номере.