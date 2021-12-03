В Бердске чистят дороги в снегопад и без начальника. За вывоз снега с улиц город заплатит 2 млн рублей за декабрь 2021 года

С утра 3 декабря в Бердске очистили дороги от снега. Во всяком случае в центре города транспорт не вязнет в снежной каше и может разъехаться на всю ширину полос. В основном очищены пешеходные переходы и перекрестки. Хотя ул. Ленина ближе к ул. Спортивной кажется зауженной — по краям проезжей части слой снега.
При этом сотрудники Центра муниципальных услуг работали весь день. Около 15.00 они были замечены с трактором на остановке «ГДК». С лопатами на перевес дворники направились в сторону ТЦ «Европа» и дальше, по пути подчищая подходы к светофорам и «зебре».
Как раз к этому времени повалил снег. Синоптики обещали на пятницу плюсовую температуру и снег с дождем. Осадки ожидаются и в выходные. По прогнозам, 4 и 5 декабря в Бердске чуть похолодает — до минус 2-3 градусов днем и возможен небольшой снег. Снегопады будут идти и всю следующую неделю. Так что скучать и бездельничать работникам ЦМУ, следящим за состоянием дорог в Бердске, в ближайшее время не придется.
С четыре часов утра на бердские дороги выходит «тяжелая артиллерия» ЦМУ, чтобы расчистить дороги перед часом пик с помощью грейдеров и тракторов. С шести часов выходят «ручники», как выразился вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. У них в приоритете остановки и пешеходные переходы.
- Днем кучи сдвигают возле остановок и на перекрестках. Техника работает с четырех утра и до половины второго. А рабочие трудятся до трех часов дня. Снегопады — да. Но это наша работа, - констатировал Захаров «Курьер.Среда» 3 декабря, отметив, что пока жалоб на заваленные снегом дороги нет.
По его словам, чистят дороги к дачным обществам, где люди живут и зимой. В частный сектор пока не заходили, поскольку в этом нет необходимости — дороги проездные.
- Зима только началась, будет и «большой снег». Но будем работать каждый день для людей, - подчеркнул замглавы Бердска.
Пока не заключили контакты на вывоз снега с городских дорог, когда есть возможность, его, сдвинутый на обочины, вывозят сразу самосвалами. Ввести в практику такую схему не получается, отметил Захаров, поскольку нет столько машин.
Накануне завершились два аукциона на вывоз снега с территории Бердска — каждый по 1 млн рублей. Выбраны два подрядчика, которые чуть снизили начальную цену лотов. До конца 2021 года каждому из них — компании «Спецтех» и «Городские дороги» - предстоит вывезти по 10 тыс. кубометров снега. Забирать снег они будут там, где укажет заказчик (Центр муниципальных услуг) и складывать его на снегоотвал, расположенный напротив садового общества «Бытовик», что по дороге на городское кладбище.
Напомним, что пока управление ЖКХ Бердска, которое содержит бердские дороги находится без официального начальника. Руководителя Максима Совбанова глава города Евгений Шестернин уволил еще в октябре. Пока не нашли замены, исполняет обязанности Владимир Захаров, замдиректора УЖКХ — тезка вице-мэра. Судя по всему, чиновники справляются с возложенными на них функциями. Пока город не завалило снегом.