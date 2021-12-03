В Бердске земли Минобороны 9 лет не могут перейти муниципалитету: уйдет ли с молотка бывшая «база» Бердской бригады спецназа ГРУ

В Бердске продолжается многолетний спор между муниципалитетом и министерством обороны из-за земли.
Напомним, что спор ведется с того момента, как вертолетный полк и Бердская бригада специального назначения ГРУ покинули свои казармы. В администрацию Бердска в 2013 году поступал приказ Министерства обороны о передаче земель, однако вопрос затянулся. Выяснилось, что с территории, занимаемой военными, вывезено еще не все их имущество. Бердская власть имеет большое количество планов по освоению наследства воинской части, однако когда эти планы осуществятся?
В Бердске Минобороне, например, принадлежит земля аэродрома, воинской части.
Как рассказал 3 декабря «Курьер.Среда» начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков, в настоящее время соответствующие запросы направлены в ведомство Министерство обороны, которое расположено в Москве.
- У нас сейчас первый этап, это конкретно ул. Максима Горького. В каждом участке не все хотим забрать, а только ту часть, которая под дорогу используется. От ул. Пионерской в сторону Южного несколько участков Минобороны есть,- произнес Дмитрий Есиков.
Кроме того, Дмитрий Есиков подчеркнул, что администрация Бердска рассчитывает на положительный исход рассмотрения их заявления, ведь при ином варианте событий речь о переговорах бы и не шла.
Отметим, что ранее мэр Бердска Евгений Шестернин заявлял, что планируется передача 13 земельных участков из федеральной в муниципальную собственность. В настоящее время один из участков недостроенных жилых домов Минобороны продан через торги. Его покупателем является Виктор Голубев. Квартиры в доме, который некогда предназначался для военных, раскупили быстро.
В настоящее время «Курьер.Среда» подготавливает запрос в Минобороны. Редакцию интересует, почему процесс передачи земель ведется так долго и когда в полной мере он осуществится.
На днях Минобороны через ДОМ.рф выставила на торги военный городок в Мочищенском сельсовете. Бывшую воинский городок планируют реализовать за почти 177 млн рублей. Площадь участка почти 29 га. Возможно такая же участь ждет и военный городок в Бердске, который ранее прославили вертолетный полк и Бердская бригада спецназа.
Пока же он зарастает травой и кустарниками, а на территории обитают стаи диких собак.
К слову, исходя из данных аукционов объявленных Минобороны, торговля бывшими военными участками по всей России идет полным ходом. На официальном сайте военного ведомства указано, что департаментом военного имущества проведена работа по передаче в государственную собственность субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления порядка 1500 высвобожденных городков. Мероприятия по передаче военного имущества осуществляются только в отношении тех объектов, перспективы использования которых для нужд обороны и безопасности государства отсутствуют.