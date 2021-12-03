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Отсидевший 16 лет за ложное обвинение в изнасиловании простил обидчицу. Она стала миллионершей на его истории

12:22:1912/3/2021
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В деле об изнасиловании писательницы 40-летней давности поставлена точка - полностью оправдан человек, которому тюрьма сломала жизнь.

Оправдан по суду после 16 лет тюрьмы. Фото: Скриншот видео НТВ

В США 16 лет провел в тюрьме невиновный темнокожий мужчина по обвинению в изнасиловании, после освобождения он стоял на учете как секс-преступник, не мог никуда устроиться на работу и только спустя 40 лет услышал решение судьи, что полностью оправдан.

20-летний Энтони Броадуотер стал обвиняемым в изнасиловании в 1981 году по решению прокурора. На момент опознания потерпевшая писательница даже на него не указала, однако приговор прозвучал обвинительный. В 1999 году, когда освободился осужденный, вышли мемуары писательницы, обвинившей мужчину. Они быстро продались и по книге было решено снять фильм. Писательница стала миллионершей.

Сценарист, читая бестселлер заметил многие нестыковки и нанял частного детектива. Оказалось, что на процессе прокурор настолько грубо подтасовал факты, чтобы обвинить чернокожего мужчину, что это было видно невооруженным взглядом. Судья Верховного суда штата Нью -Йорк вынес оправдательный приговор.

Писательница Элис Сиболд обратилась к человеку, которому испортила всю жизнь, с просьбой о прощении.

- Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас. Я знаю, что никакие извинения не смогут изменить то, что с вами произошло. И никогда не изменят, - написала Сиболд и получила полное прощение от Броадуотера.

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обидчица16 лет в тюрьмеложное обвинение
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