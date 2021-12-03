Пятилетняя девочка скончалась от удара током: Взялась за провода сломанной розетки

Девочка в возрасте пяти лет умерла в частном доме села Светлого Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ребенок скончался от удара током.
Вечером 1 декабря девочка сломала розетку, которая находилась на стене в ее комнате, и схватилась за оголенные провода. Ребенок из-за этого получил смертельный удар током. Впрочем, истинную причину гибели девочки установит судмедэкспертиза.
Как установила прокуратура, отец погибшей в тот момент был дома, а мать находилась на работе. Она, когда вернулась домой, и обнаружила дочь без сознания со страшными ожогами на руках.
Пьяный отец в это время спал в соседней комнате.
Прокуратура выяснит, насколько соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья ребенка.
Следственный комитет тоже начал доследственную проверку.