Как удачно встретить 2022 год Черного Водяного Тигра и привлечь «ласково-агрессивное» животное на свою сторону?

Следующим покровителем года станет Черный Водяной Тигр. Это крайне своенравное животное. Считается, что тот, кто завоюет доверие Тигра, проведет 2022 год под защитой гордого зверя. Начать можно уже в новогоднюю ночь. Но как это сделать?
Чтобы завоевать доверие Тигра и необходимую удачу, нужно учитывать его нравы. Во-первых, он свободолюбивый. То есть провести Новый год лучше всего на природе или в другой стране, чтобы почувствовать себя свободнее. Однако не стоит думать, что это обязательное условие. Есть и более важные.
Во-вторых, Тигр очень гордый и целеустремленный. Если вы хотите подарить что-то человеку, то лучше всего сделать так, чтобы подарок мог принести пользу личности, а не организму. Одежда, аксессуары, техника — прекрасно, но в редких случаях подобные вещи могут развить человека духовно. Желательно сделать подарок, который будет связан с хобби или работой человека: телескоп, мольберт, гитара, книги и другие предметы развития. Но нужно знать человека, чтобы дарить подобное. Не стоит нести своему молодому человеку гитару, если он никогда не был заинтересован музыкой. Подарок может оказаться бесполезным.
В-третьих, Тигр крайне сильно любит все натуральное и естественное. Это означает, что ваш образ и украшение в вашем доме должны соответствовать идеалам Тигра. Речь идет о прическе, маникюре и макияже — старайтесь быть более настоящим. Не увлекайтесь. Токсичные и искусственные оттенки могут навлечь беду. То же самое касается и одежды. Нужно выбирать наряды из натуральных материалов. Украшения в доме требуют не менее серьезной подготовки. Лучше всего использовать бумагу, картон, деревянные фигурки и настоящую елочку. На первый взгляд, это скучно. Однако из бумаги и картона можно сделать прекрасные украшения. Более того, заняться этим можно всей семьей.
Если соблюсти хотя бы один пункт, Тигр окажется доволен.