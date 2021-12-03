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Как удачно встретить 2022 год Черного Водяного Тигра и привлечь «ласково-агрессивное» животное на свою сторону?

12:00:5512/3/2021
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Начать завоевывать доверие покровителя 2022 года можно уже 31 декабря.

Тигр является своенравным зверем. Фото: Pxfuel.com
Тигр является своенравным зверем. Фото: Pxfuel.com

Следующим покровителем года станет Черный Водяной Тигр. Это крайне своенравное животное. Считается, что тот, кто завоюет доверие Тигра, проведет 2022 год под защитой гордого зверя. Начать можно уже в новогоднюю ночь. Но как это сделать?

Чтобы завоевать доверие Тигра и необходимую удачу, нужно учитывать его нравы. Во-первых, он свободолюбивый. То есть провести Новый год лучше всего на природе или в другой стране, чтобы почувствовать себя свободнее. Однако не стоит думать, что это обязательное условие. Есть и более важные.

Во-вторых, Тигр очень гордый и целеустремленный. Если вы хотите подарить что-то человеку, то лучше всего сделать так, чтобы подарок мог принести пользу личности, а не организму. Одежда, аксессуары, техника — прекрасно, но в редких случаях подобные вещи могут развить человека духовно. Желательно сделать подарок, который будет связан с хобби или работой человека: телескоп, мольберт, гитара, книги и другие предметы развития. Но нужно знать человека, чтобы дарить подобное. Не стоит нести своему молодому человеку гитару, если он никогда не был заинтересован музыкой. Подарок может оказаться бесполезным.

В-третьих, Тигр крайне сильно любит все натуральное и естественное. Это означает, что ваш образ и украшение в вашем доме должны соответствовать идеалам Тигра. Речь идет о прическе, маникюре и макияже — старайтесь быть более настоящим. Не увлекайтесь. Токсичные и искусственные оттенки могут навлечь беду. То же самое касается и одежды. Нужно выбирать наряды из натуральных материалов. Украшения в доме требуют не менее серьезной подготовки. Лучше всего использовать бумагу, картон, деревянные фигурки и настоящую елочку. На первый взгляд, это скучно. Однако из бумаги и картона можно сделать прекрасные украшения. Более того, заняться этим можно всей семьей.

Если соблюсти хотя бы один пункт, Тигр окажется доволен.

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праздникипокровитель2022 год
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