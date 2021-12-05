Какие цвета в наряде категорически противопоказаны для встречи Нового 2022 года: нельзя использовать в одежде «кошачьи принты», агрессивные и неоновые тона

До Нового года осталось уже чуть меньше месяца, и именно сейчас необходимо начать готовиться к его празднованию, если вы еще не сделали это. Ни для кого не секрет, что в подготовку к этому большому празднику входит не только обдумывание меню или закупка подарков, но и выбор наряда, в которым вы будете отмечать приход грядущего 2022 года. Символом следующего года станет Тигр, строптивое животное с изменчивым настроением. Ему трудно угодить, однако он будет находиться в водной стихии, что немного смягчит его характер. Тем не менее, вы должны уделить должное внимание тому, что надеть на себя в канун Нового года.
Выбор цвета вашей одежды для празднования Нового года будет очень широким. Астрологи заявляют, что самыми благоприятными станут все оттенки синего, в число которых входят лазурный, голубой, бирюзовый, васильковый и прочие; черный и коричневый; все оттенки зеленого: салатовый, изумрудный, малахитовый и другие; песочный, золотистый, серебристый и бронзовый.
Эксперты считают, что выбор цвета новогоднего наряда должен зависеть от вашего желания. Так, если вы ставите цель на 2022 год улучшить свое финансовое положение, то наденьте одежду золотых и серебряных оттенков. Думая о том, что следующий год должен принести вам успех на работе и карьерный рост, то лучше всего выбрать наряды синего и черного цвета. Планируя наладить свою личную жизнь или найти вторую половинку, вам стоит приобрести вещи бирюзового или песочного цвета.
Стоит отметить, что все эти выше перечисленные цвета очень нравятся Тигру. Он не любит яркие цвета, поэтому всю одежду, что будет бросаться вашим окружающим в глаза, лучше всего не надевать в канун Нового года.