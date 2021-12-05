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Сроки начала новой волны коронавируса назвал иммунолог: Новый год встретим без всплеска заболеваемости

5:22:2612/5/2021
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В России после периода спада заболеваемости может начаться новая вспышка коронавирусной инфекции, но она начнется не ранее января 2022 года, считает иммунолог Крючков.

Коронавирус пока идет на спад, но это ненадолго. Фото: MedPortal.ru
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Ситуация в стране с коронавирусом можно назвать стабилизирующейся, продолжается постепенное снижение числа зараженных, однако, после спада может начаться новый рост, ждать его следует в конце января 2022 года, так считает иммунолог Николай Крючков, возглавляющий контрактно-исследовательскую компанию «КЭГ».

Как пояснил специалист, в новогодние праздники россияне не будут наблюдать роста заболевших, но вряд ли показатель ежедневного числа новых случаев опустится ниже 25 тысяч человек, - рассказал Крючков для радио Sputnik.

В конце января — начале февраля, вероятно, начнется новый рост числа зараженных в стране, в то же время специалист заметил, что появление микрон-штамма в России может вызвать новый всплеск ковида. Пока никто не знает, как поведет себя выявленный штамм «омикрон», если сравнивать его с дельта-штаммом.

Ученые выясняют, помогут ли выработанные антитела не заразиться коронавирусом новой модификации, у всех мнения рознятся. В то же время в Британии ученые заявили, что опасность, которую представляет дельта-штамм, нельзя сбрасывать со счетов, по их мнению, она более реальная.

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новая волнакоронавирусШтамм «Омикрон»Николай Крючков
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