Сроки начала новой волны коронавируса назвал иммунолог: Новый год встретим без всплеска заболеваемости

Ситуация в стране с коронавирусом можно назвать стабилизирующейся, продолжается постепенное снижение числа зараженных, однако, после спада может начаться новый рост, ждать его следует в конце января 2022 года, так считает иммунолог Николай Крючков, возглавляющий контрактно-исследовательскую компанию «КЭГ».
Как пояснил специалист, в новогодние праздники россияне не будут наблюдать роста заболевших, но вряд ли показатель ежедневного числа новых случаев опустится ниже 25 тысяч человек, - рассказал Крючков для радио Sputnik.
В конце января — начале февраля, вероятно, начнется новый рост числа зараженных в стране, в то же время специалист заметил, что появление микрон-штамма в России может вызвать новый всплеск ковида. Пока никто не знает, как поведет себя выявленный штамм «омикрон», если сравнивать его с дельта-штаммом.
Ученые выясняют, помогут ли выработанные антитела не заразиться коронавирусом новой модификации, у всех мнения рознятся. В то же время в Британии ученые заявили, что опасность, которую представляет дельта-штамм, нельзя сбрасывать со счетов, по их мнению, она более реальная.