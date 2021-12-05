Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

5 декабря вспоминают апостолов от 70-ти Филимона, Архипа и мученицу равноапостольную Апфию: судьба святых и молитва на избавление от сомнений

2:30:4012/5/2021,София Мальцева
0

Святые Филимон, святая Апфия и святой Архипп – все пережили пытки во время страшных гонений на христиан, в период правления Нерона (54-68).

Святым апостолам молятся об обретении веры во Христа. Фото: Pixabay.com

5 декабря православная церковь чтит память апостолов от Семидесяти Филимона, его жены Апфии, Архиппа, которые проживали во фригийском городе Колосса. После того как их крестил Апостол Павел, святые сделали у себя дома место для чтения молитв. В котором, не боясь, что их арестуют в период гонений, собирались христиане и поклонялись Богу. Апостолы сделали все, ради службы больным и подавленным.

Святой Филимон принял епископский чин в городе Газа, где проповедовал христианскую веру во Фригии. Святой Апостол Павел продолжал быть его наставником и обратился к нему с посланием. В нем он с любовью благословляет Филимона, называя его " нашим соработником" благословляет Апфиию и святого Архиппа.

Святой Онисим, также упомянутый в Послании, был бывшим рабом святого Филимона.

Святые Филимон, святая Апфия и святой Архипп – все пережили пытки во время страшных гонений на христиан, в период правления Нерона (54-68).

Однажды, когда шел языческий фестиваль, толпа идолопоклонников влетела в церковь христиан, во время очередной службы. Все в ужасе разбежались, и остались одни апостолы Филимон, Архипп и Апфия. Язычники напали на них. И повели к городскому префекту. Идолопоклонники избили и закололи святого Архиппа ножами, и он умер по дороге ко двору. Святые Филимон и Апфия были забиты камнями до смерти по приказу префекта.


Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
молитвапраздникихристианство.святые апостолыгонения на христиан
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 декабря вспоминают апостолов от 70-ти Филимона, Архипа и мученицу равноапостольную Апфию: судьба святых и молитва на избавление от сомнений
2:30:40 12/5/2021
5 декабря вспоминают апостолов от 70-ти Филимона, Архипа и мученицу равноапостольную Апфию: судьба святых и молитва на избавление от сомнений
Назарбаев объяснил, почему Казахстан отказался признавать Крым российским
2:26:08 12/5/2021
Назарбаев объяснил, почему Казахстан отказался признавать Крым российским
После урока физкультуры стала инвалидом девочка из Карелии: Родители обвиняют школу
2:12:56 12/5/2021
После урока физкультуры стала инвалидом девочка из Карелии: Родители обвиняют школу
Что церковь запрещает делать верующим в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: а что обязательно рекомендует сделать 5 декабря. Что можно в этот день поста кушать
2:00:44 12/5/2021
Что церковь запрещает делать верующим в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: а что обязательно рекомендует сделать 5 декабря. Что можно в этот день поста кушать
Медведева снова переизбрали председателем "Единой России"
1:57:31 12/5/2021
Медведева снова переизбрали председателем "Единой России"
5 декабря – Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: как провести день по церковным канонам и какие молитвы обязательно прочесть. Тексты молитв
1:30:52 12/5/2021
5 декабря – Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: как провести день по церковным канонам и какие молитвы обязательно прочесть. Тексты молитв
Грешно ли работать 5 декабря в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
1:15:59 12/5/2021
Грешно ли работать 5 декабря в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
Прокопьев день: волшебную траву «ефилию» собирали хозяйки под снегом 5 декабря. Как выглядит магическая трава
1:00:32 12/5/2021
Прокопьев день: волшебную траву «ефилию» собирали хозяйки под снегом 5 декабря. Как выглядит магическая трава
БердскПогода в Бердске 5 декабря 2021: оттепель в воскресный день все еще остается в городе
11:30:09 12/4/2021
Погода в Бердске 5 декабря 2021: оттепель в воскресный день все еще остается в городе
Хотите долго жить? Узнайте, во сколько лучше всего завтракать
11:00:16 12/4/2021
Хотите долго жить? Узнайте, во сколько лучше всего завтракать