5 декабря вспоминают апостолов от 70-ти Филимона, Архипа и мученицу равноапостольную Апфию: судьба святых и молитва на избавление от сомнений

5 декабря православная церковь чтит память апостолов от Семидесяти Филимона, его жены Апфии, Архиппа, которые проживали во фригийском городе Колосса. После того как их крестил Апостол Павел, святые сделали у себя дома место для чтения молитв. В котором, не боясь, что их арестуют в период гонений, собирались христиане и поклонялись Богу. Апостолы сделали все, ради службы больным и подавленным.
Святой Филимон принял епископский чин в городе Газа, где проповедовал христианскую веру во Фригии. Святой Апостол Павел продолжал быть его наставником и обратился к нему с посланием. В нем он с любовью благословляет Филимона, называя его " нашим соработником" благословляет Апфиию и святого Архиппа.
Святой Онисим, также упомянутый в Послании, был бывшим рабом святого Филимона.
Святые Филимон, святая Апфия и святой Архипп – все пережили пытки во время страшных гонений на христиан, в период правления Нерона (54-68).
Однажды, когда шел языческий фестиваль, толпа идолопоклонников влетела в церковь христиан, во время очередной службы. Все в ужасе разбежались, и остались одни апостолы Филимон, Архипп и Апфия. Язычники напали на них. И повели к городскому префекту. Идолопоклонники избили и закололи святого Архиппа ножами, и он умер по дороге ко двору. Святые Филимон и Апфия были забиты камнями до смерти по приказу префекта.