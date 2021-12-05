Назарбаев объяснил, почему Казахстан отказался признавать Крым российским

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме «Казах. История золотого человека» объяснил отказ страны в 2014 году признать Крым российским.
«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы признали», — рассказал он (цитата по ТАСС), отметив, что во время майдана Казахстан не поддержал и украинскую сторону.
«Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — заявил Назарбаев.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для РФ вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Глава государства убежден, что референдум на полуострове прошел без нарушения международных правовых норм.
Напомним, что в марте 2014 года на референдуме 96% жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией.