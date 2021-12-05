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Трупы пропавших без вести двух россиянок нашли на Кипре. Признавшийся в убийстве закопал тела на стройке

9:10:3412/5/2021
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Кипрская полиция сообщила, что власти задержали 23-летнего мужчину, являющегося вторым подозреваемым по этому делу, а также 45-летнего водителя автомобиля, в котором он ехал. Одного гражданина Сирии арестовали ранее.

Обнаружили тела двух россиянок, пропавших в ноябре на Кипре. Фото: Википедия

Пропавших на Кипре еще 17 ноября двух гражданок России нашли мертвыми 5 декабря, сообщила в воскресенье газета Cyprus Mail.

По подозрению в убийстве арестован 32-летний сириец. Он признался в убийстве женщин и в ходе допроса рассказал, где закопал тела россиянок - в горной деревне Мониатис, где он строил. Именно в этом доме на экскаваторе ранее нашли следы крови. Полиция расследует уголовное дело о двойном убийстве.

Власти Кипра накануне задержали 23-летнего мужчину, которого следствие считает вторым фигурантом по этому делу, и 45-летнего водителя автомобиля, в котором он передвигался.

Как сообщал "Курьер.Среда", 25 ноября полиция обратилась к местным жителям с просьбой помочь в поисках двух россиянок, приехавших на Кипр как туристы. 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова 17 ноября вышли из квартиры близ пляжа "Маккензи" и больше их никто не видел. Позже возбудили дело об убийстве, когда по карте одной из них рассчитались на автозаправке и в кафе.

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