Блогерша из Новосибирска собирает миллионы лайков на шутках про своих бывших

Блогерша из Новосибирска Алина Андриенко набрала популярность благодаря шуткам, отпускаемым в сторону своих бывших. Короткие ролики, которые снимает яркая и харизматичная девушка набирают миллионы просмотров и множество комментариев — от восхищения до осуждения.
22-летняя студентка РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление» в свободное время — мастер по бровям, кроме того, она всерьез занялась продвижением блога.
- Замуж не предлагать. Цвет волос свой. Без чувства юмора не заходить, — гласит шапка в ее instagram-аккаунте.
Основной контент, наполняющий страничку Алины, — короткие видео об отношениях, она с юмором высказывается о сексе с бывшими после расставания, изменах, походах в клубы и другие темы из жизни.
Реакция на ролики не заставляет себя ждать, девушку поддерживают, но часто ей и «прилетает» от комментаторов. Алина объясняет, что ее развязность в видео — просто созданный образ. Однако она признается, что некая частичка стервозности в ней все же есть.