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05.12
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Блогерша из Новосибирска собирает миллионы лайков на шутках про своих бывших

10:36:3212/5/2021
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Яркая внешность и колкие шутки 22-летней блогерши из столицы Сибири получают реакцию — кто-то ею восхищается, кто-то осуждает за характер.

Алина Андриенко из Новосибирска. Фото: Instagram/alinaandrienko_


Блогерша из Новосибирска Алина Андриенко набрала популярность благодаря шуткам, отпускаемым в сторону своих бывших. Короткие ролики, которые снимает яркая и харизматичная девушка набирают миллионы просмотров и множество комментариев — от восхищения до осуждения.

22-летняя студентка РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление» в свободное время — мастер по бровям, кроме того, она всерьез занялась продвижением блога.

- Замуж не предлагать. Цвет волос свой. Без чувства юмора не заходить, — гласит шапка в ее instagram-аккаунте.

Основной контент, наполняющий страничку Алины, — короткие видео об отношениях, она с юмором высказывается о сексе с бывшими после расставания, изменах, походах в клубы и другие темы из жизни.

Реакция на ролики не заставляет себя ждать, девушку поддерживают, но часто ей и «прилетает» от комментаторов. Алина объясняет, что ее развязность в видео — просто созданный образ. Однако она признается, что некая частичка стервозности в ней все же есть.



 
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лайкиподпискикороткие видеоАлина Андриенко
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