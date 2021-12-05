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Святая Екатерина: что можно и что нельзя делать в праздник великомученицы. О чем нужно помолиться святой Екатерине

3:00:3612/5/2021,Анна Филатова
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Молодые пары выворачивали тулуп и должны были пройти по нему. Считалось, что этот обряд защитит семью от невзгод.

Святой Екатерине молятся о том, чтобы забеременеть и легко родить.
Святой Екатерине молятся о том, чтобы забеременеть и легко родить. Фото: Рixabay.com

7 декабря все православные верующие будут вспоминать Екатерину Александрийскую. История святой началась в третьем веке и закончилась в четвертом. По легенде Екатерина была очень красивой девушкой, она обладала чистой душой и помыслами, кроме этого, она была еще и очень умной, знала философию, историю. Известно, что во сне к Екатерине явился Иисус и вручил ей кольцо, объявив своей суженой.

В то время в Египте правил царь Максимин, Екатерина пыталась убедить царя принять христианство и отказаться от языческой веры. Царь заставил Екатерину отказаться от своей веры и подверг ее страшным пыткам, от них она и скончалась. Считается, что тело женщины перенесли ангелы на вершину горы. Прошло 300 лет и мощи Екатерины нашли нетленными, опознали ее по кольцу, которое вручил Господь.

К святой Екатерине обращаются с молитвами о беременности, о легкий родах, о том, чтобы найти любовь, о том, чтобы найти суженого.

Традиции дня.

1. Незамужние девушки в этот день гадают на суженого и просят скорейшего замужества. Для проведения обряда, необходимо положить кусок хлеба под подушку. Во сне девушки должен явиться суженый, который станет ее мужем.

2. Молодые пары выворачивали тулуп и должны были пройти по нему. Считалось, что этот обряд защитит семью от невзгод.

3. Этот день считался днем извоза, на дорогах прокладывали санный путь. В честь этого события устраивали гулянья и катались на санках с горки. Если на водоемах лед лежал крепкий, то на санях заезжали и на него. Люди считали, что эта традиция защитит людей от дурного влияния.

Приметы.

1. Если погода теплая в этот день, то зима будет суровой.

2. Если нет мороза, то во второй половине месяца опустится устойчивый мороз.

3. Если в этот день туман на улице, то скоро похолодает.

4. Если снег до этого дня так и не выпал, то следующий год будет неурожайным.

5. Если на небе много звезд, то в скором времени сильный снегопад.

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